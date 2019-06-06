При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.
Посмеялся. Вы видели нашу демографию? А качество обучения в наших ВУЗах? А количество ВУЗов на 35 миллионов населения? Может не с уровня английского стоит начинать реформы?))) Напоминает анекдот о перестановке коек в борделе. Кстати, я сам за изучение языков обеими руками - малой у меня имеет В1 по английскому и В2 по немецкому. Я чудесно знаю, сколько усилий и средств нужно для изучения этих бешек. Так это в Киеве. В райцентре или в селе кроме как индивидуального обучения по Сайту других вариантов как бы и нет. От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два. Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут. Только не надо о преподавателя в школах, все мало-мальски грамотные англичанки сваливают оттуда со свистом. Сдалась им эта школа, когда репетиторство дает им по 100-150 грн в час.
Faceless написав:Это абсолютно не означает, что надо набирать кого попало Результат более жёстких требований к абитуриентам - более высокий уровень выпускников, это только плюс
И сколько при таких требованиях останется расплодившихся вузов и преподавателей в них?
Кто-то да останется
ruvex написав:Почему же сейчас не понимаете, что на данный момент нет источников для поддержания высшей школы при указанных критериях?
Какие именно вам нужны источники то? Большинство абитуриентов, кроме откровенно тупых и ленивых, уровень языка подтянут до среднего. Вы так пишете, будто от них ждут чего-то невозможного. Ничего с высшей школой не случится от этого
ruvex написав:Подобные заградительные критерии - это прямой путь к упадку высшего образования в стране, в связи с отсутствием необходимой базы в среднем образовательном звене.
Да ну, это в среднем образовании нет базы, чтобы вывести школьников на средний уровень знания английского? По программе той самой школы, они должны ее заканчивать уже с этим уровнем. От них же не адвансд просят
antey1969 написав:Может не с уровня английского стоит начинать реформы?
А чем именно вам конкретно это предложение мешает? Чем конкретно это небольшое решение помешало бы всем другим, параллельным задачам для проведения реформ? Или у вас абсолютная однозадачность, все может выполнятся только строго по очереди и только в порядке убывания некого приоритета?
antey1969 написав:От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два. Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут.
От нуля до какого-то там пре-чего-то ребенка выведут уже в школе, это без дополнительных копеек от родителей, еще задолго до выпускного класса. Уже года за два-три до выпускного будет понятно, надо ли ребенку заниматься дополнительно, чтобы выйти на необходимый уровень. Не все потянут - ну так и ВО вообще не все потянут. Высшее образование это не трамвай
ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.
Посмеялся. Вы видели нашу демографию? А качество обучения в наших ВУЗах? А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?
У вас есть данные, что именно 35 миллионов ? А почему не 33.5 или 36.4 ? Повторяете одни и теже мантры. По демографии, когда родился мой малой - был низ рождаемости. Когда он пошёл в садик (начало 2000-х), то заведующая садика сама относила документы детей по инстанциям, только чтобы набрать группы по-минимуму и садик не закрыли. Когда малой "выпускался" из садика, то та же заведующая уже была замешана в коррупционном скандале, потому как, количество вновь поступающих детей заметно увеличилось, а вот количество мест осталось прежним. По школам, то же самое, с начала 2000-х только увеличивается количество первоклашек. Соответственно вот уже сейчас, те самые первоклашки стали выпусниками и студентами. Количество только увеличивается. Так что, отсылка на демографию - не более чем, манипуляция самого низкого сорта.
Чё там было по диалектике, количество должно перерости в качество. Так это и происходит. Уже сейчас ужесточается ЗНО для выпускников. Требования знаний английского не ниже уровня - отлично. Я бы только добавил ещё немецкий, возможно французский.
Ну а по поводу, что сельские дети будут отрезаны от обучения в ВУЗах - притянуто за уши. Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой