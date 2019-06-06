RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:25

  Faceless написав:
ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.

Посмеялся.
Вы видели нашу демографию?
А качество обучения в наших ВУЗах?
А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?
Может не с уровня английского стоит начинать реформы?)))
Напоминает анекдот о перестановке коек в борделе.
Кстати, я сам за изучение языков обеими руками - малой у меня имеет В1 по английскому и В2 по немецкому.
Я чудесно знаю, сколько усилий и средств нужно для изучения этих бешек. Так это в Киеве. В райцентре или в селе кроме как индивидуального обучения по Сайту других вариантов как бы и нет.
От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два.
Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут.
Только не надо о преподавателя в школах, все мало-мальски грамотные англичанки сваливают оттуда со свистом. Сдалась им эта школа, когда репетиторство дает им по 100-150 грн в час.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8498
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:28

  vajnagi написав: На мою думку слід розширити рамки, але виключити російську.

И запретить гастарбатерам ездить в Россию на работы по найму. Тогда процент квалифицированных рабочих в стране станет выше.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8326
З нами з: 03.11.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1813 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:32

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  shapo написав:
  Faceless написав:Это абсолютно не означает, что надо набирать кого попало
Результат более жёстких требований к абитуриентам - более высокий уровень выпускников, это только плюс

И сколько при таких требованиях останется расплодившихся вузов и преподавателей в них?

Кто-то да останется
  ruvex написав:Почему же сейчас не понимаете, что на данный момент нет источников для поддержания высшей школы при указанных критериях?

Какие именно вам нужны источники то? Большинство абитуриентов, кроме откровенно тупых и ленивых, уровень языка подтянут до среднего. Вы так пишете, будто от них ждут чего-то невозможного. Ничего с высшей школой не случится от этого
  ruvex написав:Подобные заградительные критерии - это прямой путь к упадку высшего образования в стране, в связи с отсутствием необходимой базы в среднем образовательном звене.

Да ну, это в среднем образовании нет базы, чтобы вывести школьников на средний уровень знания английского? По программе той самой школы, они должны ее заканчивать уже с этим уровнем. От них же не адвансд просят
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25115
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5923 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:39

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  antey1969 написав:Может не с уровня английского стоит начинать реформы?

А чем именно вам конкретно это предложение мешает? Чем конкретно это небольшое решение помешало бы всем другим, параллельным задачам для проведения реформ? Или у вас абсолютная однозадачность, все может выполнятся только строго по очереди и только в порядке убывания некого приоритета?
  antey1969 написав:От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два.
Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут.

От нуля до какого-то там пре-чего-то ребенка выведут уже в школе, это без дополнительных копеек от родителей, еще задолго до выпускного класса. Уже года за два-три до выпускного будет понятно, надо ли ребенку заниматься дополнительно, чтобы выйти на необходимый уровень. Не все потянут - ну так и ВО вообще не все потянут. Высшее образование это не трамвай
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25115
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5923 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:48

  antey1969 написав:Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.

А прочитать саму статью не судьба ? Прочтите, может перестанете поступать по принципу "а Баба-Яга против" в этом случае.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 31.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:12

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.

Посмеялся.
Вы видели нашу демографию?
А качество обучения в наших ВУЗах?
А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?

У вас есть данные, что именно 35 миллионов ? А почему не 33.5 или 36.4 ? Повторяете одни и теже мантры.
По демографии, когда родился мой малой - был низ рождаемости.
Когда он пошёл в садик (начало 2000-х), то заведующая садика сама относила документы детей по инстанциям, только чтобы набрать группы по-минимуму и садик не закрыли.
Когда малой "выпускался" из садика, то та же заведующая уже была замешана в коррупционном скандале, потому как, количество вновь поступающих детей заметно увеличилось, а вот количество мест осталось прежним.
По школам, то же самое, с начала 2000-х только увеличивается количество первоклашек. Соответственно вот уже сейчас, те самые первоклашки стали выпусниками и студентами.
Количество только увеличивается.
Так что, отсылка на демографию - не более чем, манипуляция самого низкого сорта.

Чё там было по диалектике, количество должно перерости в качество.
Так это и происходит. Уже сейчас ужесточается ЗНО для выпускников. Требования знаний английского не ниже уровня - отлично. Я бы только добавил ещё немецкий, возможно французский.

Ну а по поводу, что сельские дети будут отрезаны от обучения в ВУЗах - притянуто за уши. Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 31.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:46

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  Faceless написав:Кто-то да останется

Ой, не надо. Остатся то останутся... а вот ВУЗы сейчас уже дерутся за учеников хоть за двоюшников хоть за кого. Так что знание английского будет фейковым (оценят лишь бы взять еще одного ученчика).
Juna
 
Повідомлень: 349
З нами з: 27.10.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:49

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  pesikot написав:Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь

НУ не разглядеть то реально, дык все тут забыли что в селах люди разного уровня достатка живут. И в огроменных котеджах тоже.
Juna
 
Повідомлень: 349
З нами з: 27.10.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:11

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Juna написав:
  Faceless написав:Кто-то да останется

Ой, не надо. Остатся то останутся... а вот ВУЗы сейчас уже дерутся за учеников хоть за двоюшников хоть за кого. Так что знание английского будет фейковым (оценят лишь бы взять еще одного ученчика).

Та конечно, вас послушать, вообще никогда ничего делать нет смысла, все ж будет фейком.
Если какие-то мелкие вузы сдохнут - что ж, такова жизнь, это конкуренция. У нормальных вузов нет проблем с абитуриентами, так что не выдумывайте
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25115
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5923 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:14

  Faceless написав:Какие именно вам нужны источники то? Большинство абитуриентов, кроме откровенно тупых и ленивых, уровень языка подтянут до среднего. Вы так пишете, будто от них ждут чего-то невозможного. Ничего с высшей школой не случится от этого

Вижу, что имеете весьма отдаленное представление о текущей ситуации в высшей школе и образовании в целом по стране.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8326
З нами з: 03.11.08
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1813 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 4567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...
R2 » Суб 13 лип, 2019 18:19
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 18:19
Marica
Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...
R2 » Сер 19 чер, 2019 18:42
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 09:21
jenyakirmiza
Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект
R2 » Сер 05 чер, 2019 17:01
5 382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 16:28
finuser281

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6073)
17.07.2019 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.