При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.
Посмеялся. Вы видели нашу демографию? А качество обучения в наших ВУЗах? А количество ВУЗов на 35 миллионов населения? Может не с уровня английского стоит начинать реформы?))) Напоминает анекдот о перестановке коек в борделе. Кстати, я сам за изучение языков обеими руками - малой у меня имеет В1 по английскому и В2 по немецкому. Я чудесно знаю, сколько усилий и средств нужно для изучения этих бешек. Так это в Киеве. В райцентре или в селе кроме как индивидуального обучения по Сайту других вариантов как бы и нет. От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два. Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут. Только не надо о преподавателя в школах, все мало-мальски грамотные англичанки сваливают оттуда со свистом. Сдалась им эта школа, когда репетиторство дает им по 100-150 грн в час.
Faceless написав:Это абсолютно не означает, что надо набирать кого попало Результат более жёстких требований к абитуриентам - более высокий уровень выпускников, это только плюс
И сколько при таких требованиях останется расплодившихся вузов и преподавателей в них?
Кто-то да останется
ruvex написав:Почему же сейчас не понимаете, что на данный момент нет источников для поддержания высшей школы при указанных критериях?
Какие именно вам нужны источники то? Большинство абитуриентов, кроме откровенно тупых и ленивых, уровень языка подтянут до среднего. Вы так пишете, будто от них ждут чего-то невозможного. Ничего с высшей школой не случится от этого
ruvex написав:Подобные заградительные критерии - это прямой путь к упадку высшего образования в стране, в связи с отсутствием необходимой базы в среднем образовательном звене.
Да ну, это в среднем образовании нет базы, чтобы вывести школьников на средний уровень знания английского? По программе той самой школы, они должны ее заканчивать уже с этим уровнем. От них же не адвансд просят
antey1969 написав:Может не с уровня английского стоит начинать реформы?
А чем именно вам конкретно это предложение мешает? Чем конкретно это небольшое решение помешало бы всем другим, параллельным задачам для проведения реформ? Или у вас абсолютная однозадачность, все может выполнятся только строго по очереди и только в порядке убывания некого приоритета?
antey1969 написав:От нуля до В1 ребенку в среднем понадобится три-четыре года занятий, подростки в среднем справятся за два. Вот и считайте в какую копейку это выльется родителям, далеко не все потянут.
От нуля до какого-то там пре-чего-то ребенка выведут уже в школе, это без дополнительных копеек от родителей, еще задолго до выпускного класса. Уже года за два-три до выпускного будет понятно, надо ли ребенку заниматься дополнительно, чтобы выйти на необходимый уровень. Не все потянут - ну так и ВО вообще не все потянут. Высшее образование это не трамвай
ruvex написав:Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2.
Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.
Посмеялся. Вы видели нашу демографию? А качество обучения в наших ВУЗах? А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?
У вас есть данные, что именно 35 миллионов ? А почему не 33.5 или 36.4 ? Повторяете одни и теже мантры. По демографии, когда родился мой малой - был низ рождаемости. Когда он пошёл в садик (начало 2000-х), то заведующая садика сама относила документы детей по инстанциям, только чтобы набрать группы по-минимуму и садик не закрыли. Когда малой "выпускался" из садика, то та же заведующая уже была замешана в коррупционном скандале, потому как, количество вновь поступающих детей заметно увеличилось, а вот количество мест осталось прежним. По школам, то же самое, с начала 2000-х только увеличивается количество первоклашек. Соответственно вот уже сейчас, те самые первоклашки стали выпусниками и студентами. Количество только увеличивается. Так что, отсылка на демографию - не более чем, манипуляция самого низкого сорта.
Чё там было по диалектике, количество должно перерости в качество. Так это и происходит. Уже сейчас ужесточается ЗНО для выпускников. Требования знаний английского не ниже уровня - отлично. Я бы только добавил ещё немецкий, возможно французский.
Ну а по поводу, что сельские дети будут отрезаны от обучения в ВУЗах - притянуто за уши. Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Ой, не надо. Остатся то останутся... а вот ВУЗы сейчас уже дерутся за учеников хоть за двоюшников хоть за кого. Так что знание английского будет фейковым (оценят лишь бы взять еще одного ученчика).
Та конечно, вас послушать, вообще никогда ничего делать нет смысла, все ж будет фейком. Если какие-то мелкие вузы сдохнут - что ж, такова жизнь, это конкуренция. У нормальных вузов нет проблем с абитуриентами, так что не выдумывайте
Faceless написав:Какие именно вам нужны источники то? Большинство абитуриентов, кроме откровенно тупых и ленивых, уровень языка подтянут до среднего. Вы так пишете, будто от них ждут чего-то невозможного. Ничего с высшей школой не случится от этого
Вижу, что имеете весьма отдаленное представление о текущей ситуации в высшей школе и образовании в целом по стране.