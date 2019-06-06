При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 19:12

antey1969 написав: Faceless написав: ruvex написав: Тут ЗНО по государственному языку не сдал каждый 6, что уж говорить об уровне английского В1,В2. Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше. Чем жёстче отбор на ВО, тем лучше.

Посмеялся.

Вы видели нашу демографию?

А качество обучения в наших ВУЗах?

А количество ВУЗов на 35 миллионов населения? Посмеялся.Вы видели нашу демографию?А качество обучения в наших ВУЗах?А количество ВУЗов на 35 миллионов населения?

У вас есть данные, что именно 35 миллионов ? А почему не 33.5 или 36.4 ? Повторяете одни и теже мантры.По демографии, когда родился мой малой - был низ рождаемости.Когда он пошёл в садик (начало 2000-х), то заведующая садика сама относила документы детей по инстанциям, только чтобы набрать группы по-минимуму и садик не закрыли.Когда малой "выпускался" из садика, то та же заведующая уже была замешана в коррупционном скандале, потому как, количество вновь поступающих детей заметно увеличилось, а вот количество мест осталось прежним.По школам, то же самое, с начала 2000-х только увеличивается количество первоклашек. Соответственно вот уже сейчас, те самые первоклашки стали выпусниками и студентами.Количество только увеличивается.Так что, отсылка на демографию - не более чем, манипуляция самого низкого сорта.Чё там было по диалектике, количество должно перерости в качество.Так это и происходит. Уже сейчас ужесточается ЗНО для выпускников. Требования знаний английского не ниже уровня - отлично. Я бы только добавил ещё немецкий, возможно французский.Ну а по поводу, что сельские дети будут отрезаны от обучения в ВУЗах - притянуто за уши. Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь