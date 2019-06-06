При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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pesikot написав:Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь
НУ не разглядеть то реально, дык все тут забыли что в селах люди разного уровня достатка живут. И в огроменных котеджах тоже.
И при чем тут это? И в городах люди разного достатка живут, и что? А в Вузах действительно, в одной группе есть и студенты из дальних сел, и из крупных городов, и из состоятельных семей и из не очень. Если есть мозги и желание, то и сельские получают хорошие знания и образование. И что-то, а уж средний уровень английского тут никак не барьер.
Насчёт других иностранных языков. Само собой, не имею ничего против ни немецкого, ни французского, ни каких бы то ни было других. Но в наше время именно английский - это наиболее востребованный, общепринятый, распространённый язык международного общения и публикаций. То есть если речь о минимальных общих требованиях к абитуриентам, то речь именно о английском. Объективно, ни французский, ни немецкий ни какой либо другой не играет подобной роли. И те, кто изучают французский, немецкий или какой-то ещё - это как правило ещё один иностранный, кроме английского. И это логично
Ой, не надо. Остатся то останутся... а вот ВУЗы сейчас уже дерутся за учеников хоть за двоюшников хоть за кого. Так что знание английского будет фейковым (оценят лишь бы взять еще одного ученчика).
Та конечно, вас послушать, вообще никогда ничего делать нет смысла, все ж будет фейком. Если какие-то мелкие вузы сдохнут - что ж, такова жизнь, это конкуренция. У нормальных вузов нет проблем с абитуриентами, так что не выдумывайте
Поддерживаю. ВУЗов у нас в стране, что собак нерезаных. Украина во времена совка была кузницей кадров на пол-союза, и ни один из этих ВУЗов не был расформирован, хотя такое количество специалистов с высшим образованием неньке просто не нужно. Давно пора прополоть
Читаю вот это и думаю - Какое-то самостоятельное изучение английского ... какое-то самообразование ... особенно одаренные пишут - книги по 100 грн и интернет Люди понятия не имеют про количество денег нужных на все это
Faceless написав:Какие именно вам нужны источники то? Большинство абитуриентов, кроме откровенно тупых и ленивых, уровень языка подтянут до среднего. Вы так пишете, будто от них ждут чего-то невозможного. Ничего с высшей школой не случится от этого
Вижу, что имеете весьма отдаленное представление о текущей ситуации в высшей школе и образовании в целом по стране.
Вижу, вы из себя строите специалиста по ситуации в высшей школе и образовании в целом? Предлагаете даже последних олигофренов брать в студенты, потому что где-то недоборы? Я по школльникам вообще вижу, что все как раз наоборот, и знание языка в среднем лучше, чем это было к примеру поколение назад. И требования к образованию стали выше. Ещё раз, высшее образование - не трамвай. Оно и не должно быть доступным для человека с посредственными способностями и и посредственными знаниями. Оно предполагает приложение определённых усилий. И если многие годы ВО было по сути дисредитировано тем, что "корочку" мог получить кто попало и недорого, это не значит, что так должно быть и дальше.
ruvex написав:Вижу, что имеете весьма отдаленное представление о текущей ситуации в высшей школе и образовании в целом по стране.
Вижу, вы из себя строите специалиста по ситуации в высшей школе и образовании в целом? Предлагаете даже последних олигофренов брать в студенты, потому что где-то недоборы? Я по школльникам вообще вижу, что все как раз наоборот, и знание языка в среднем лучше, чем это было к примеру поколение назад. И требования к образованию стали выше. Ещё раз, высшее образование - не трамвай. Оно и не должно быть доступным для человека с посредственными способностями и и посредственными знаниями. Оно предполагает приложение определённых усилий. И если многие годы ВО было по сути дисредитировано тем, что "корочку" мог получить кто попало и недорого, это не значит, что так должно быть и дальше.
moldashavanin написав:Читаю вот это и думаю - Какое-то самостоятельное изучение английского ... какое-то самообразование ... особенно одаренные пишут - книги по 100 грн и интернет Люди понятия не имеют про количество денег нужных на все это
Деньги в этом вопросе не самое критичное и не самое главное. Самое главное и критичное - собственное желание и готовность учиться, при наличии этого учиться можно даже фактически бесплатно, и не надо рассказывать сказки о дороговизне и сложности - это обычные отмазки тех, кому просто лень и надо найти оправдания
moldashavanin написав:Читаю вот это и думаю - Какое-то самостоятельное изучение английского ... какое-то самообразование ... особенно одаренные пишут - книги по 100 грн и интернет Люди понятия не имеют про количество денег нужных на все это
Деньги в этом вопросе не самое критичное и не самое главное. Самое главное и критичное - собственное желание и готовность учиться, при наличии этого учиться можно даже фактически бесплатно, и не надо рассказывать сказки о дороговизне и сложности - это обычные отмазки тех, кому просто лень и надо найти оправдания
Вы это серьезно ? этот компьютер и эта клавиатура стоят денег ! электричество стоит денег , интернет стоит денег , купить книгу - стоит денег вот вам реальна история девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет . В 20 лет ее успехи были не ахты Благодаря ДЕНЬГАМ смогла улететь в Японию и там изучать язык вопрос - как все это можно сделать без денег ?
ruvex написав:Вижу, что имеете весьма отдаленное представление о текущей ситуации в высшей школе и образовании в целом по стране.
Вижу, вы из себя строите специалиста по ситуации в высшей школе и образовании в целом? Предлагаете даже последних олигофренов брать в студенты, потому что где-то недоборы? Я по школльникам вообще вижу, что все как раз наоборот, и знание языка в среднем лучше, чем это было к примеру поколение назад. И требования к образованию стали выше. Ещё раз, высшее образование - не трамвай. Оно и не должно быть доступным для человека с посредственными способностями и и посредственными знаниями. Оно предполагает приложение определённых усилий. И если многие годы ВО было по сути дисредитировано тем, что "корочку" мог получить кто попало и недорого, это не значит, что так должно быть и дальше.
Имею реальное представление по многим ВУЗам, в особенности западного региона. Касательно олигофренов, как Вы говорили намедни? "Не утрируйте". Можете рассказать мне про Израиль, про Кубу буду благодарен, не посещал, а вот про трамвай высшего образования точно не стоит. Требования к образованию стали выше в том смысле, что сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет. И ничего пока не поменялось и требования остались те же и обязательность уровня языков этот процесс не сдвинет с места, скорее наоборот усугубит. Образование нужно преобразовать, усовершенствовать, модернизировать, а не сломать. Если затеяли новоселье, начинать нужно с подготовки нового фундамента, а не с бездумной поломки старого, чтобы было где переночевать.
moldashavanin написав:Читаю вот это и думаю - Какое-то самостоятельное изучение английского ... какое-то самообразование ... особенно одаренные пишут - книги по 100 грн и интернет Люди понятия не имеют про количество денег нужных на все это
Деньги в этом вопросе не самое критичное и не самое главное. Самое главное и критичное - собственное желание и готовность учиться, при наличии этого учиться можно даже фактически бесплатно, и не надо рассказывать сказки о дороговизне и сложности - это обычные отмазки тех, кому просто лень и надо найти оправдания
Деньги как раз многое решают. Почему в царской России дворяне-помещики знали французский часто лучше, чем русский? Потому что к ребёнку с детства был приставлен гувернёр-француз. В семейной библиотеке были книги на французском. Далее дорогая гимназия, где обычным делом было изучение французского, немецкого, латыни и древнегреческого. Поездки за границу для дальнейшей учёбы или просто приятного времяпрепровождения были обыденностью. А теперь сравните с крестьянским ребёнком, которого после нескольких классов церковно-приходской школы запрягали работать по хозяйству или в подмастерья к городскому дядьке. Жизнь впроголодь и работа по 12 часов в день не располагает к достижениям в области лингвистики и филологии.