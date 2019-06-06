При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 22:22

Juna написав: pesikot написав: Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь Поинтересуйтесь, сколько детей из сёл обучается в столичных ВУЗах. Да из таких сёл, что и на карте не разглядишь

НУ не разглядеть то реально, дык все тут забыли что в селах люди разного уровня достатка живут. И в огроменных котеджах тоже. НУ не разглядеть то реально, дык все тут забыли что в селах люди разного уровня достатка живут. И в огроменных котеджах тоже.

И при чем тут это? И в городах люди разного достатка живут, и что? А в Вузах действительно, в одной группе есть и студенты из дальних сел, и из крупных городов, и из состоятельных семей и из не очень. Если есть мозги и желание, то и сельские получают хорошие знания и образование. И что-то, а уж средний уровень английского тут никак не барьер.Насчёт других иностранных языков. Само собой, не имею ничего против ни немецкого, ни французского, ни каких бы то ни было других. Но в наше время именно английский - это наиболее востребованный, общепринятый, распространённый язык международного общения и публикаций. То есть если речь о минимальных общих требованиях к абитуриентам, то речь именно о английском. Объективно, ни французский, ни немецкий ни какой либо другой не играет подобной роли. И те, кто изучают французский, немецкий или какой-то ещё - это как правило ещё один иностранный, кроме английского. И это логично