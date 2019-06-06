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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:38

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  moldashavanin написав:Вы это серьезно ? этот компьютер и эта клавиатура стоят денег ! электричество стоит денег , интернет стоит денег , купить книгу - стоит денег
вот вам реальна история

Весь этот перечень понадобится только для того, чтобы подтянуть язык? Да этот набор и так уже давно - некий минимум, который нужен всем. Примерно как холодильник.
  moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет .
В 20 лет ее успехи были не ахты

Может так изучала, может такие способности. Коллега несколько лет изучала японский просто потому что захотелось, параллельно учебе. Сдала экзамен на какой-то из Б уровней.
  ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет

Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.
  ruvex написав:Образование нужно преобразовать, усовершенствовать, модернизировать, а не сломать.
Если затеяли новоселье, начинать нужно с подготовки нового фундамента, а не с бездумной поломки старого, чтобы было где переночевать.

Ужас, какое революционное изменение, прямо новый фундамент - добавить требования на уровень знания предмета, который и так повсеместно в школьной программе и который на этом уровне должен быть у выпускников школы.
  phantom_systems написав:Деньги как раз многое решают. Почему в царской России дворяне-помещики знали французский часто лучше, чем русский? Потому что к ребёнку с детства был приставлен гувернёр-француз. В семейной библиотеке были книги на французском. Далее дорогая гимназия, где обычным делом было изучение французского, немецкого, латыни и древнегреческого. Поездки за границу для дальнейшей учёбы или просто приятного времяпрепровождения были обыденностью. А теперь сравните с крестьянским ребёнком, которого после нескольких классов церковно-приходской школы запрягали работать по хозяйству или в подмастерья к городскому дядьке. Жизнь впроголодь и работа по 12 часов в день не располагает к достижениям в области лингвистики и филологии.

Во-первых, уже давно не 18 век. Уже давно нет той разницы в быту, в возможностях и доступу к знаниям, как у тамошних дворян и крестьян. Никого не запрягают после нескольких классов работать по хозяйству или в подмастерья. Что те, что те дети учатся в целом по одной программе. Сельские дети часто показывают лучшие результаты по ЗНО. Так что первое. что решает - личная мотивация, при достаточной мотивации и вопрос денег решаем
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:41

  Faceless написав:Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.


Судя по вашим постам в Украине с образованием как средним, так и высшим, все в порядке.
Насколько я помню уходя из этой системы 30 лет назад деградация начиналась еще задолго до развала СССР. Причина была простая - увеличение количества вузов с 70-х годов прошлого века и, соответственно, снижение требований как к преподавателям, так и студентам.
С тех пор, по-моему, ситуацию усугубилась т.к. профессия преподавателя вуза потеряла престижность и материальное вознаграждение и количество вузов состряпанных из бывших ПТУ и техникумов многократно увеличилось.
Возможно, я не в курсе т.к. давно с этим не имею дела кроме того, что сын учился 10 лет назад и поэтому не понимаю на чем основан ваш оптимизм
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:53

Re: задачи ВО

Какие задачи ставит государство?
Выживание/обучение сильнейших/способнейших.
А какие предложения для тех, которые не прошли в ВУЗ?
sal
 
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