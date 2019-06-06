При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:27

  sal написав:
  Faceless написав:с интернетом организовать погружение в среду не проблема

Государство по-моему должно помогать гражданам, а не пускать на самотек. они сами, оно само

Собственно государство в стране никому уже ничего давно не должно, оно не выполняет никаких предписанных государству функций. Отсюда и подобные речи в защиту самостоятельности гражданина отдельно от государства. В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:37

Re: жизнь в стране

  Laven написав:толк от "специалиста", который получил такое-сякое образование. Зачем стране плохой инженер или химик? Или наличие корочки это автоматом успех

Плохой толк от такого специалиста. Но какая мотивация со стороны государства?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:45

  ruvex написав:
  sal написав:
  Faceless написав:с интернетом организовать погружение в среду не проблема

Государство по-моему должно помогать гражданам, а не пускать на самотек. они сами, оно само

Собственно государство в стране никому уже ничего давно не должно, оно не выполняет никаких предписанных государству функций. Отсюда и подобные речи в защиту самостоятельности гражданина отдельно от государства. В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?

Нет, ну Вы батенька совсем размечтались.
Так можно и до крамолы докатиться, еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом попахивать станет
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:55

  antey1969 написав:
  ruvex написав:В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?

Нет, ну Вы батенька совсем размечтались.
Так можно и до крамолы докатиться, еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом попахивать станет

Опять что-то не то изобразил? Не могу разобраться, миссионерская позиция больше притупляет или обременяет?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:09

Re: отношения

  antey1969 написав:еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом

Жизнь в обществе людей, для которых вся их жизнь одолжение, непрерывное выяснение кто кому чего должен - невозможно мучительна. Начинается с детского сада и не заканчивается никогда. Ничего не построим.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:39

  ruvex написав:
  antey1969 написав:
  ruvex написав:В таком случае и государство пусть существует самостоятельно, без вклада нерадивых граждан. Иначе в чем суть подобной односторонней оферты?

Нет, ну Вы батенька совсем размечтались.
Так можно и до крамолы докатиться, еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом попахивать станет

Опять что-то не то изобразил? Не могу разобраться, миссионерская позиция больше притупляет или обременяет?

Ну здесь я Вам могу помочь.
Миссионерская позиция обЕременяет, дамы не дадут соврать)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:42

  sal написав:
  antey1969 написав:еще скажите, что должно быть не "люди для государства", а "государство для народа"... гм... это уже социализмом

Жизнь в обществе людей, для которых вся их жизнь одолжение, непрерывное выяснение кто кому чего должен - невозможно мучительна. Начинается с детского сада и не заканчивается никогда. Ничего не построим.

Выяснения, кто кому должен, возникают, когда законодательное поле размыто или когда законы не работают.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:09

Re: дышло

  antey1969 написав:когда законодательное поле размыто или когда законы не работают.

Каждый сам себе "закон" от "я же мать" до активистов.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:35

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
  Faceless написав:ВО как подачка убогим, и после этого кто-то удивлён, что ВО обесценилось и дискредитировано


Надо школы отменить . Зачем учить детей бедняков ? Обогревать школы это дорого .
пускай сами себя учат . Огогого сколько умных у нас будет
Конкретнее, что именно вы отстаиваете: получение ВО за счёт налогоплательщиков всем "троечникам" и окончательное скатывание ВО к ничего не значащей корочке?


ВО давно платное !!!
люди с ВО будут платить налоги в казну а не сборщики клубники
будет высокий уровень образования в стране - а не сборщик Мыкола клубники
Мы не потеряем целые специальности .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:02

  antey1969 написав:
  ruvex написав:Опять что-то не то изобразил? Не могу разобраться, миссионерская позиция больше притупляет или обременяет?

Ну здесь я Вам могу помочь.
Миссионерская позиция обЕременяет, дамы не дадут соврать)))

Так вот когда постоянно выступаешь в качестве подобной дамы, приходят на ум всякие крамольные, как Вы их величаете, вещи о таком безответственном партнере, как государство.
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ruvex
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