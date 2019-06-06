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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:25

  ruvex написав:
  antey1969 написав:
  ruvex написав:Опять что-то не то изобразил? Не могу разобраться, миссионерская позиция больше притупляет или обременяет?

Ну здесь я Вам могу помочь.
Миссионерская позиция обЕременяет, дамы не дадут соврать)))

Так вот когда постоянно выступаешь в качестве подобной дамы, приходят на ум всякие крамольные, как Вы их величаете, вещи о таком безответственном партнере, как государство.

Самые прозорливые уже давно выбрали развод и новый паспорт
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:41

  antey1969 написав:
  ruvex написав:Так вот когда постоянно выступаешь в качестве подобной дамы, приходят на ум всякие крамольные, как Вы их величаете, вещи о таком безответственном партнере, как государство.

Самые прозорливые уже давно выбрали развод и новый паспорт

Не всегда результат подобной прозорливости остается желанным.
И примеров этому не счесть.
В тоже время, смена собственной позиции часто решает проблему на месте.

По сабжу.
Многие выезжающие в штаты, готовые перевернуть землю на первых порах, возвращаясь на побывку пригладить перышки, с полным отсутствием каких либо знаний английского и полным отсутствием желания исправить этот пробел.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:05

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  p_a_l написав:Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях
знаете вы правы.. мне именно так изучение инглиша дало намного больше чем занятия в ВУЗ-е... причем старался играть в онлайн игры с англоязычными геймерами..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:10

  Джон написав:
  p_a_l написав:Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях
знаете вы правы.. мне именно так изучение инглиша дало намного больше чем занятия в ВУЗ-е... причем старался играть в онлайн игры с англоязычными геймерами..

И общались в ботнетах на IRC каналах с иностранцами.
*Не путать с современными порохо-ботнетами.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:25

холопы должны знать язык метрополии?...
Cler
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