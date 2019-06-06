ruvex написав:
Так вот когда постоянно выступаешь в качестве подобной дамы, приходят на ум всякие крамольные, как Вы их величаете, вещи о таком безответственном партнере, как государство.
Самые прозорливые уже давно выбрали развод и новый паспорт
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:25
Самые прозорливые уже давно выбрали развод и новый паспорт
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:41
Не всегда результат подобной прозорливости остается желанным.
И примеров этому не счесть.
В тоже время, смена собственной позиции часто решает проблему на месте.
По сабжу.
Многие выезжающие в штаты, готовые перевернуть землю на первых порах, возвращаясь на побывку пригладить перышки, с полным отсутствием каких либо знаний английского и полным отсутствием желания исправить этот пробел.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:05
Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:10
И общались в ботнетах на IRC каналах с иностранцами.
*Не путать с современными порохо-ботнетами.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:06
Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
ВО давно платное !!!
люди с ВО будут платить налоги в казну а не сборщики клубники
будет высокий уровень образования в стране - а не сборщик Мыкола клубники
Мы не потеряем целые специальности .[/quote]Вы не за высокий уровень образования, а за массовую раздачу корочек всем подряд. "Спасение специальностей" путем их деградации. Это путь в никуда
Додано: Чет 18 лип, 2019 01:16
еще раз - ВО давно платное !!!
мы обеспечим большой запас прочности по специалистам и уровень образования в стране .
Часть специалистов пойдет дальше учится и развиваться , часть отпадет .
потеряем целых специалистов - когда у нас не будет учителей Ядерной физики или фармацевтов или летчиков . Физически не будет этих ВУЗов , физически не будет оборудования .
Додано: Чет 18 лип, 2019 06:57
Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
ВО за счёт бюджета ещё никто не отменял, мало того, бюджетных мест много, бесплатно получить ВО вполне возможно (условно-бесплатно в ряде случаев, так как бюджет надо отработать, но это не везде).
Пойдут на хорошую работу, будут платить налоги самые толковые выпускники, которые и с более жёсткими требованиями поступили бы. Те же, кто с корочками все равно останется работать на базарах, ни налогов не добавят, ни образовательный уровень не поднимут.
Невозможно обеспечить "большой запас прочности" некоспеиентными специалистами, учителя-недоучки - ещё хуже, чем дефицит учителей. Нельзя пасать отрасли деградированием. Не спасти ядерную физику подготовкой троечников.
В принципе, надо менять сложившиеся стереотипы о ВО. Всякие "менеджеры по продажам" с дипломом магистра это нонсенс, а получилось так из-за чрезвычайно высокой доступности ВО при его низком качестве.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:12
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:41
Ключевое слово подготовка. Мы обговариваем обучение и от его качества зависит специалист. И можно принимать с А2 и выпускать D1, а можно принимать С2 и выпускать С1.
Но сторонники ликвидационного максимализма, который пропогандировался последние 5 лет этого не поймут. Всего 15-17 лет назад у нас было хорошее образование. Теперь же не стоит спасать медицину, образование, банковскую систему, наверное не стоит спасать армию и т.д? Так можно дойти до неожиданного финала. Есть же отличное достояние - безвиз, можно просто всем переехать.
п.с. Хотим вундеркиндов, но не хотим вкладываться в общедоступное образование, хотим дороги, но не хотим их строить, хотим приемлемую налоговую базу, но доходы держим на уровне развивающихся племен. Ведь достаточно только поднимать цены, тарифы - брать, брать, брать - ни во что не вкладывая, кроме офшоров.
Black Jack - White Business
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