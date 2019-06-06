При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Чет 18 лип, 2019 06:57

moldashavanin написав: Faceless написав: moldashavanin написав:

ВО давно платное !!!

люди с ВО будут платить налоги в казну а не сборщики клубники

будет высокий уровень образования в стране - а не сборщик Мыкола клубники

Мы не потеряем целые специальности .

Вы не за высокий уровень образования, а за массовую раздачу корочек всем подряд. "Спасение специальностей" путем их деградации. Это путь в никуда Вы не за высокий уровень образования, а за массовую раздачу корочек всем подряд. "Спасение специальностей" путем их деградации. Это путь в никуда



еще раз - ВО давно платное !!!

мы обеспечим большой запас прочности по специалистам и уровень образования в стране .

Часть специалистов пойдет дальше учится и развиваться , часть отпадет .

потеряем целых специалистов - когда у нас не будет учителей Ядерной физики или фармацевтов или летчиков . Физически не будет этих ВУЗов , физически не будет оборудования . еще раз - ВО давно платное !!!мы обеспечим большой запас прочности по специалистам и уровень образования в стране .Часть специалистов пойдет дальше учится и развиваться , часть отпадет .потеряем целых специалистов - когда у нас не будет учителей Ядерной физики или фармацевтов или летчиков . Физически не будет этих ВУЗов , физически не будет оборудования .

ВО за счёт бюджета ещё никто не отменял, мало того, бюджетных мест много, бесплатно получить ВО вполне возможно (условно-бесплатно в ряде случаев, так как бюджет надо отработать, но это не везде).Пойдут на хорошую работу, будут платить налоги самые толковые выпускники, которые и с более жёсткими требованиями поступили бы. Те же, кто с корочками все равно останется работать на базарах, ни налогов не добавят, ни образовательный уровень не поднимут.Невозможно обеспечить "большой запас прочности" некоспеиентными специалистами, учителя-недоучки - ещё хуже, чем дефицит учителей. Нельзя пасать отрасли деградированием. Не спасти ядерную физику подготовкой троечников.В принципе, надо менять сложившиеся стереотипы о ВО. Всякие "менеджеры по продажам" с дипломом магистра это нонсенс, а получилось так из-за чрезвычайно высокой доступности ВО при его низком качестве.