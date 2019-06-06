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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:25

  ruvex написав:
  antey1969 написав:
  ruvex написав:Опять что-то не то изобразил? Не могу разобраться, миссионерская позиция больше притупляет или обременяет?

Ну здесь я Вам могу помочь.
Миссионерская позиция обЕременяет, дамы не дадут соврать)))

Так вот когда постоянно выступаешь в качестве подобной дамы, приходят на ум всякие крамольные, как Вы их величаете, вещи о таком безответственном партнере, как государство.

Самые прозорливые уже давно выбрали развод и новый паспорт
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:41

  antey1969 написав:
  ruvex написав:Так вот когда постоянно выступаешь в качестве подобной дамы, приходят на ум всякие крамольные, как Вы их величаете, вещи о таком безответственном партнере, как государство.

Самые прозорливые уже давно выбрали развод и новый паспорт

Не всегда результат подобной прозорливости остается желанным.
И примеров этому не счесть.
В тоже время, смена собственной позиции часто решает проблему на месте.

По сабжу.
Многие выезжающие в штаты, готовые перевернуть землю на первых порах, возвращаясь на побывку пригладить перышки, с полным отсутствием каких либо знаний английского и полным отсутствием желания исправить этот пробел.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:05

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  p_a_l написав:Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях
знаете вы правы.. мне именно так изучение инглиша дало намного больше чем занятия в ВУЗ-е... причем старался играть в онлайн игры с англоязычными геймерами..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:10

  Джон написав:
  p_a_l написав:Вот так любители пошпилить в компе изучали английский на английских версиях
знаете вы правы.. мне именно так изучение инглиша дало намного больше чем занятия в ВУЗ-е... причем старался играть в онлайн игры с англоязычными геймерами..

И общались в ботнетах на IRC каналах с иностранцами.
*Не путать с современными порохо-ботнетами.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:06

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:[quote="4707756:Faceless"]ВО как подачка убогим, и после этого кто-то удивлён, что ВО обесценилось и дискредитировано


Надо школы отменить . Зачем учить детей бедняков ? Обогревать школы это дорого .
пускай сами себя учат . Огогого сколько умных у нас будет
Конкретнее, что именно вы отстаиваете: получение ВО за счёт налогоплательщиков всем "троечникам" и окончательное скатывание ВО к ничего не значащей корочке?


ВО давно платное !!!
люди с ВО будут платить налоги в казну а не сборщики клубники
будет высокий уровень образования в стране - а не сборщик Мыкола клубники
Мы не потеряем целые специальности .[/quote]Вы не за высокий уровень образования, а за массовую раздачу корочек всем подряд. "Спасение специальностей" путем их деградации. Это путь в никуда
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 01:16

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
ВО давно платное !!!
люди с ВО будут платить налоги в казну а не сборщики клубники
будет высокий уровень образования в стране - а не сборщик Мыкола клубники
Мы не потеряем целые специальности .

Вы не за высокий уровень образования, а за массовую раздачу корочек всем подряд. "Спасение специальностей" путем их деградации. Это путь в никуда


еще раз - ВО давно платное !!!
мы обеспечим большой запас прочности по специалистам и уровень образования в стране .
Часть специалистов пойдет дальше учится и развиваться , часть отпадет .
потеряем целых специалистов - когда у нас не будет учителей Ядерной физики или фармацевтов или летчиков . Физически не будет этих ВУЗов , физически не будет оборудования .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:57

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:
ВО давно платное !!!
люди с ВО будут платить налоги в казну а не сборщики клубники
будет высокий уровень образования в стране - а не сборщик Мыкола клубники
Мы не потеряем целые специальности .

Вы не за высокий уровень образования, а за массовую раздачу корочек всем подряд. "Спасение специальностей" путем их деградации. Это путь в никуда


еще раз - ВО давно платное !!!
мы обеспечим большой запас прочности по специалистам и уровень образования в стране .
Часть специалистов пойдет дальше учится и развиваться , часть отпадет .
потеряем целых специалистов - когда у нас не будет учителей Ядерной физики или фармацевтов или летчиков . Физически не будет этих ВУЗов , физически не будет оборудования .


ВО за счёт бюджета ещё никто не отменял, мало того, бюджетных мест много, бесплатно получить ВО вполне возможно (условно-бесплатно в ряде случаев, так как бюджет надо отработать, но это не везде).
Пойдут на хорошую работу, будут платить налоги самые толковые выпускники, которые и с более жёсткими требованиями поступили бы. Те же, кто с корочками все равно останется работать на базарах, ни налогов не добавят, ни образовательный уровень не поднимут.
Невозможно обеспечить "большой запас прочности" некоспеиентными специалистами, учителя-недоучки - ещё хуже, чем дефицит учителей. Нельзя пасать отрасли деградированием. Не спасти ядерную физику подготовкой троечников.
В принципе, надо менять сложившиеся стереотипы о ВО. Всякие "менеджеры по продажам" с дипломом магистра это нонсенс, а получилось так из-за чрезвычайно высокой доступности ВО при его низком качестве.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:12

  Faceless написав:В принципе, надо менять сложившиеся стереотипы о ВО. Всякие "менеджеры по продажам" с дипломом магистра это нонсенс, а получилось так из-за чрезвычайно высокой доступности ВО при его низком качестве.

Магистратура уже давно платная. Бюджетных мест почти нет.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:41

  Faceless написав:Нельзя пасать отрасли деградированием. Не спасти ядерную физику подготовкой троечников.

Ключевое слово подготовка. Мы обговариваем обучение и от его качества зависит специалист. И можно принимать с А2 и выпускать D1, а можно принимать С2 и выпускать С1.
Но сторонники ликвидационного максимализма, который пропогандировался последние 5 лет этого не поймут. Всего 15-17 лет назад у нас было хорошее образование. Теперь же не стоит спасать медицину, образование, банковскую систему, наверное не стоит спасать армию и т.д? Так можно дойти до неожиданного финала. Есть же отличное достояние - безвиз, можно просто всем переехать.
п.с. Хотим вундеркиндов, но не хотим вкладываться в общедоступное образование, хотим дороги, но не хотим их строить, хотим приемлемую налоговую базу, но доходы держим на уровне развивающихся племен. Ведь достаточно только поднимать цены, тарифы - брать, брать, брать - ни во что не вкладывая, кроме офшоров.
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ruvex
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