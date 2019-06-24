За її словами, джерела надійні і їм можна довіряти.
Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:05
КСУ визнав конституційним закон про освіту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:06
Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10
Re: КСУ визнав конституційним закон про освіту
В Венгрии нет украиноязычных регионов.
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