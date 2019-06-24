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КСУ визнав конституційним
закон про освіту

КСУ визнав конституційним закон про освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:05

КСУ визнав конституційним закон про освіту

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, джерела надійні і їм можна довіряти.

Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту.
R2
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Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10

Re: КСУ визнав конституційним закон про освіту

0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...


В Венгрии нет украиноязычных регионов.
freeze
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