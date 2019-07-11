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Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Дивися повний текст Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:25
незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Сума коштів, заблокованих в ході розслідувань, перевищила 27 млн гривень.
Якась разюча різниця між сумою незаконних операцій та заблокованих коштів...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:35
0mage0 написав:
незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Сума коштів, заблокованих в ході розслідувань, перевищила 27 млн гривень.
Якась разюча різниця між сумою незаконних операцій та заблокованих коштів...
Разницу узаконили.
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