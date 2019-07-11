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Держфінмоніторинг заявив про
відмивання понад 36 млрд...

Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:24

Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:25

незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Сума коштів, заблокованих в ході розслідувань, перевищила 27 млн ​​гривень.

Якась разюча різниця між сумою незаконних операцій та заблокованих коштів...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:35

  0mage0 написав:
незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Сума коштів, заблокованих в ході розслідувань, перевищила 27 млн ​​гривень.

Якась разюча різниця між сумою незаконних операцій та заблокованих коштів...

Разницу узаконили.
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