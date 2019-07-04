Незабаром у Vodafone Ukraine з'явиться нова лінійка тарифів 4G Smart.
Дивися повний текст Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36
Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:36
Вотафон Захлебнулся в Жадности, опомнился наконец а то в Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети и безлим в Кийстар
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