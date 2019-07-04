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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:04

Есть один нюанс, не знаю как Киевстар, но на водафон не пускают на тарифы которые дешевле, чем тот на ко ором находишься. У меня был такой случай, тариф на который я хотел перейти 35грн. без пакета звонков за границу(которые мне не нужны), а мой тариф уже был тогда 55, а сейчас уже 65грн. И мне сказали, что переход невозможен. Оператору не выгодно отпускать на дешёвый тариф. Они стараются все время вас подталкивает в нужную сторону. После сохранения номера не знаю как это будет действовать. Может для эмигрантов сделают поблажку, чтобы заполучить их в свои лапы, а своих клиентов они уже держат за... и на них можно будет забить. Я ведь с удовольствием перешёл с тарифа 2гб 30минут, на тариф 1гб 100минут, который на 30 гривен дешевле.
nadmitran
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