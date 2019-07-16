|
|
|
Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом і скрапленого газу 1,75-4% з поетапним підвищенням в серпні і жовтні.
Дивися повний текст Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і автогазу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89875
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:57
Выравнивают цены на импортное топливо с запада и востока.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12
Медведев попытался запретить с 1 июня поставки в Украину дизтоплива и автогаза, но у него ничего не вышло. Спасибо, наши помогли !
Для справки:наши поезда и танки ездят на российском дизеле ( 40% рынка), такси-на российском автогазе ( 30% рынка ).
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:02
1. интересно получается - през говорит что дизель дорогой, а кабмин тут же поднимает цену через допнагрузку
2 а в чем специальность этой пошлины?
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2098
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:50
Постраждають аграрії, які збирають нам хліб...
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|56
|
|
|2
|68
|
|
|1
|85
|
Вів 16 лип, 2019 10:53
ygn
|