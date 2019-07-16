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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:56

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Пропонуємо до обговорення:
Рік тому тепличний і грунтової томат пропонувалися мінімум в 2,5-3 рази дешевше.

Дивися повний текст Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:57

Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:02

  smart_analyst2017 написав:Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.

Кто отменил регулирование цен даже на социальные продукты? Подскажи.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:06

А почему "антирекорд"?
Это просто рекорд.
Растёт экономика, инфляция 6%, и "вот это вот всё"
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:10

эпоха бедности закончилась, началась эпоха жлобства
alex_o
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:22

Движение к европейским ценам идёт явно быстрее, чем к европейским зарплатам.

Понятно, что в следующем году цены на помидоры будут ниже, все метнутся выращивать дорогие помидоры, и будет переизбыток. Эти качели проходили не раз на самых разных продуктах.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:32

Гройсман отменил регулирование цен на продукты.
Вот такие прохвесионалы.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:39

Судячи по коментарям, більшості користувачів одного з найбільших фінансових форумів України невідомий зв'язок між ціною товару і балансом попиту/пропозиції на нього. У всьому завжди винен якщо не Порошенко, то якісь інші рептилоїди та світові змови.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:45

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

ruvex написав:
  smart_analyst2017 написав:Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.

Кто отменил регулирование цен даже на социальные продукты? Подскажи.
А какие в принципе основания для госрегулирования цен на помидоры?
Faceless
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