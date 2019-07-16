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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:16

  Faceless написав:
ruvex написав:
  smart_analyst2017 написав:Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.

Кто отменил регулирование цен даже на социальные продукты? Подскажи.
А какие в принципе основания для госрегулирования цен на помидоры?

Разбор логической цепочки:
Если кто-то отменил регулирование цен даже на социальные продукты, к примеру социальные сорта хлеба, который стоит почти 20 грн, то что говорить о помидорах.
Black Jack - White Business
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