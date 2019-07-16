Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Разбор логической цепочки:
Если кто-то отменил регулирование цен даже на социальные продукты, к примеру социальные сорта хлеба, который стоит почти 20 грн, то что говорить о помидорах.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:16
Разбор логической цепочки:
Если кто-то отменил регулирование цен даже на социальные продукты, к примеру социальные сорта хлеба, который стоит почти 20 грн, то что говорить о помидорах.
Black Jack - White Business
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