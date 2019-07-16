Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Разбор логической цепочки:
Если кто-то отменил регулирование цен даже на социальные продукты, к примеру социальные сорта хлеба, который стоит почти 20 грн, то что говорить о помидорах.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:16
Разбор логической цепочки:
Если кто-то отменил регулирование цен даже на социальные продукты, к примеру социальные сорта хлеба, который стоит почти 20 грн, то что говорить о помидорах.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:30
все годы совка и независимости люди консервировали, и только при "проклятом" Порохе зубожильники зубожили настолько, что перестали сажать помидоры и закатывать их в банки. В моем окружении практически не осталось никого знакомого кто бы профессионально занимался выращиванием овощей на приусадебном участке
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:35
Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек
Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?
Совсем недавно исходя из подобного баланса продавали клубнику, там где она растет за 55-60 грн/кг., стойко отстаивая цены и выбрасывая через пару дней ее ящиками, в то же время другие снижали цену до 40-35 грн. Жлобство инкапсулированное в менталитет сводит прибыль к 0, но лучше не достанется никому, нежели по другой цене.
Тоже самое будет с помидорами, когда даже в маркетах по снижке гнилые лежат всего на 5-7 грн, дешевле.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:44
Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек
Коментаторам навіть на метр до голови не може пробитися думка, що ціни на овочі сильно залежать від погодних умов, а не від прізвища Президента. В нас не тепличні овочі, для тих хто не в курсі. Тепличні, якраз, і мають таку і більшу ціну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:50
Да, да, в курсе. Планомерность вашей логики заключается в подобных же аргументах продающих на базаре, причем у одних и тех же - один день у них засуха и потому такая цена, второй день залило и такая цена, иногда цена зависит от курса доллара.
Знаю фермера, который в 10 км имеет высадку капусты, от белокочанной до айсберга и в любую погоду у него урожай, даже в этом году, снабжает весь город.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:51
Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау?
А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.
Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.
Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.
Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:52
Ну так идите в сельское хозяйство и покажите как надо. Все хотят на ж*** под кондиционером сидеть, а не сапкой махать. И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:03
Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек
В нього були дощі, є полив? Засуха все знищила - картоплю, цибулю, огірки і т.д. Один фермер не показник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25
Панове, да Вы что. На Заречном рынке Н. Новгорода, который лежит на 500 км СЕВЕРНЕЕ самой северной точки Украины, помидоры начинаются от 50 руб/кг. В среднем очень приличные -70, кустовые с пипочкаи местные -90, сладчайшие азербайджанские для гурманов -100. В опте, соответственно, на 20-25 рублей дороже.
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