Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:54
Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек
В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют Появиться еще одна улица больших хат)
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:08
Извиняюсь за офтоп, это не тот ли городок на Днестре, из которого 80 лет назад (в ночь с 17/9 на 18/9)польское правительство/Генштаб/Президент Мосьцицкий и главнокомандующий Рыдpь-Смигл бежали в Румынию?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18
Жадность приводит к бедности
Возможно при каком то жлобском расчете прибыльно продать пару ящиков по 60 и выбросить остальные, вместо того, что бы продать все за 40-45.
Разговаривал с одной молодой дамой, ездит продавать к нам на рынок зелень, так покупаю у нее щавель. Так вот к 10 утра у нее теперь уже сложно что-то купить.
Спрашиваю, да Вы же всегда до вечера стояли? Стояла, пока не поняла, что набрала за час всю зелень, к тому же смеется - это ж трава. Вот привезла 10 пакетов щавеля спрашиваю по 5 когда рядом по 7, но отдаю если торгуются по 4. В итоге привожу теперь за него 40 грн, а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Жлобская стратегия приводит к тому, что магазины, отели, пансионаты за границей куда мы якобы стремимся частенько живут от поколения в поколения, у нас же, как у кроликов, прибыль нужно натрахать сразу за один присест, поэтому и нет стабильности и постоянного дохода и люди бегают в поисках чего то, как сумасшедшие. Не хотят жить в бизнесе, хотят сразу нажиться.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:34
Помнится,почти 25 лет назад торговал на рынке консервами. И случайно познакомился с владельцем 3-х хлебовозок - к каждой из них ВСЕГДА стояли очереди по 80-100 человек. При тогдашней цене батона в 200-220 рублей в магазине (при курсе доллара около 5 тыс. за рубль и средней пенсии в 60-80 тыс.), он торговал по 180, и не успевал подвозить товар - на морозе в минус 20 очередь из пенсионеров терпеливо ждала новой машины. Зная, что и магазинах хлеб продается с социальной наценкой, контролируемой государством (не более 15%), я поинтересовался, а сколько же маржи к входящей цене закладывает он.
Последовал ответ -5-7% (а в то время меньше 30-ти никто не брал - инфляция в 95-ом была 120% в год). На мой недоуменный вопрос, а смысл, он спокойно ответил - КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Он практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ оборачивал капитал 365 дней в году, пусть и с минимальной маржой.
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