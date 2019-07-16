Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18

Конрад Карлович написав: А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно? А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно?

Возможно при каком то жлобском расчете прибыльно продать пару ящиков по 60 и выбросить остальные, вместо того, что бы продать все за 40-45.Разговаривал с одной молодой дамой, ездит продавать к нам на рынок зелень, так покупаю у нее щавель. Так вот к 10 утра у нее теперь уже сложно что-то купить.Спрашиваю, да Вы же всегда до вечера стояли? Стояла, пока не поняла, что набрала за час всю зелень, к тому же смеется - это ж трава. Вот привезла 10 пакетов щавеля спрашиваю по 5 когда рядом по 7, но отдаю если торгуются по 4. В итоге привожу теперь за него 40 грн, а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.Но это не наш подход верно?Жлобская стратегия приводит к тому, что магазины, отели, пансионаты за границей куда мы якобы стремимся частенько живут от поколения в поколения, у нас же, как у кроликов, прибыль нужно натрахать сразу за один присест, поэтому и нет стабильности и постоянного дохода и люди бегают в поисках чего то, как сумасшедшие. Не хотят жить в бизнесе, хотят сразу нажиться.