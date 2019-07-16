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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:54

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют :) Появиться еще одна улица больших хат)
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:08

  Laven написав:В помидорной столицы Украины, Залещиках, наверное все просто ликуют :) Появиться еще одна улица больших хат)

Извиняюсь за офтоп, это не тот ли городок на Днестре, из которого 80 лет назад (в ночь с 17/9 на 18/9)польское правительство/Генштаб/Президент Мосьцицкий и главнокомандующий Рыдpь-Смигл бежали в Румынию?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:18

Жадность приводит к бедности

  Конрад Карлович написав:А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно?

Возможно при каком то жлобском расчете прибыльно продать пару ящиков по 60 и выбросить остальные, вместо того, что бы продать все за 40-45.
Разговаривал с одной молодой дамой, ездит продавать к нам на рынок зелень, так покупаю у нее щавель. Так вот к 10 утра у нее теперь уже сложно что-то купить.
Спрашиваю, да Вы же всегда до вечера стояли? Стояла, пока не поняла, что набрала за час всю зелень, к тому же смеется - это ж трава. Вот привезла 10 пакетов щавеля спрашиваю по 5 когда рядом по 7, но отдаю если торгуются по 4. В итоге привожу теперь за него 40 грн, а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Жлобская стратегия приводит к тому, что магазины, отели, пансионаты за границей куда мы якобы стремимся частенько живут от поколения в поколения, у нас же, как у кроликов, прибыль нужно натрахать сразу за один присест, поэтому и нет стабильности и постоянного дохода и люди бегают в поисках чего то, как сумасшедшие. Не хотят жить в бизнесе, хотят сразу нажиться.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:34

  ruvex написав:
  Конрад Карлович написав:А Вы не задумывались о том, что эта "жлобская" стратегия приносит прибыль, и он так делал вчера и будет так делать завтра, потому что это прибыльно?

Возможно при каком то жлобском расчете прибыльно продать пару ящиков по 60 и выбросить остальные, вместо того, что бы продать все за 40-45.
Разговаривал с одной молодой дамой, ездит продавать к нам на рынок зелень, так покупаю у нее щавель. Так вот к 10 утра у нее теперь уже сложно что-то купить.
Спрашиваю, да Вы же всегда до вечера стояли? Стояла, пока не поняла, что набрала за час всю зелень, к тому же смеется - это ж трава. Вот привезла 10 пакетов щавеля спрашиваю по 5 когда рядом по 7, но отдаю если торгуются по 4. В итоге привожу теперь за него 40 грн, а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Жлобская стратегия приводит к тому, что магазины, отели, пансионаты за границей куда мы якобы стремимся частенько живут от поколения в поколения, у нас же, как у кроликов, прибыль нужно натрахать сразу за один присест, поэтому и нет стабильности и постоянного дохода и люди бегают в поисках чего то, как сумасшедшие.

Помнится,почти 25 лет назад торговал на рынке консервами. И случайно познакомился с владельцем 3-х хлебовозок - к каждой из них ВСЕГДА стояли очереди по 80-100 человек. При тогдашней цене батона в 200-220 рублей в магазине (при курсе доллара около 5 тыс. за рубль и средней пенсии в 60-80 тыс.), он торговал по 180, и не успевал подвозить товар - на морозе в минус 20 очередь из пенсионеров терпеливо ждала новой машины. Зная, что и магазинах хлеб продается с социальной наценкой, контролируемой государством (не более 15%), я поинтересовался, а сколько же маржи к входящей цене закладывает он.
Последовал ответ -5-7% (а в то время меньше 30-ти никто не брал - инфляция в 95-ом была 120% в год). На мой недоуменный вопрос, а смысл, он спокойно ответил - КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Он практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ оборачивал капитал 365 дней в году, пусть и с минимальной маржой.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:36

  ssnet написав:И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера :D Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.

Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:42

  Волгарь написав:Помнится,почти 25 лет назад торговал на рынке консервами. И случайно познакомился с владельцем 3-х хлебовозок - к каждой из них ВСЕГДА стояли очереди по 80-100 человек. При тогдашней цене батона в 200-220 рублей в магазине (при курсе доллара около 5 тыс. за рубль и средней пенсии в 60-80 тыс.), он торговал по 180, и не успевал подвозить товар - на морозе в минус 20 очередь из пенсионеров терпеливо ждала новой машины. Зная, что и магазинах хлеб продается с социальной наценкой, контролируемой государством (не более 15%), я поинтересовался, а сколько же маржи к входящей цене закладывает он.
Последовал ответ -5-7% (а в то время меньше 30-ти никто не брал - инфляция в 95-ом была 120% в год). На мой недоуменный вопрос, а смысл, он спокойно ответил - КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Он практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ оборачивал капитал 365 дней в году, пусть и с минимальной маржой.

Так лучше не дополучить прибыль, чем войти в убыток.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44

  freeze написав:Движение к европейским ценам идёт явно быстрее, чем к европейским зарплатам.

Понятно, что в следующем году цены на помидоры будут ниже, все метнутся выращивать дорогие помидоры, и будет переизбыток. Эти качели проходили не раз на самых разных продуктах.

Ни фига, не так. И сейчас помидор на базаре, хоч греблю гати, а цены не падают, то же в принципе и по остальным овощам, про фрукты я вообще молчу, дерут в три дорога!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:47

  lapay написав:
  ruvex написав:Судя из комментариев, правильно выше сказали, "началась эпоха жлобства".
Если кабачок продают за 25 грн (1 шт.), то о каком балансе идет речь?

Коментаторам навіть на метр до голови не може пробитися думка, що ціни на овочі сильно залежать від погодних умов, а не від прізвища Президента. В нас не тепличні овочі, для тих хто не в курсі. Тепличні, якраз, і мають таку і більшу ціну.

Как раз все рынки забиты тепличными помидорами! Чего только одна Калиновка со своими теплицами стоит. Свои с огорода продают лишь те, кто из сел сами привозят, остальные перекупы на Троещине тарятся и, с.уки, гривны не уступят!
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:54

  ruvex написав:
  ssnet написав:И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера :D Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.

Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.

Явно что-то не то с ценами (или производством). Кабачки от 30 до 40-ка рублей кг. Отличные свежесорванные огурцы с пупырышками -45.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:57

  Волгарь написав:
  ruvex написав:
  ssnet написав:И да какой кабачок по 25 грн ? Боюсь представить какого он размера :D Сейчас баклажаны уже по 20 грн кило.

Баклажаны от 29 грн. Кабачки сейчас от 18.

Явно что-то не то с ценами (или производством). Кабачки от 30 до 40-ка рублей кг. Отличные свежесорванные огурцы с пупырышками -45.

Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.
Три дня назад покупал помидоры по 21, на следующий день стали 38, сегодня 45 и 52 двух видов. :mrgreen:
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ruvex
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