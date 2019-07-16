Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04

Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.

Да рынок-то как раз свободный. Сборщиков от мафии на нем нет уже лет 12, только торгуй. Овощи - местные, которыми местные и торгуют. Фрукты - с крупнооптовых баз, которыми торгуют товарищи с юга, работающие на рынке 10 месяцев в году семьями (январь-февраль холодно). Они знают и как хранить, и как скинуть во-время цену. Есть социальные ряды для торговцев со своего огорода/сада с пониженной арендой. И цены в итоге с среднем на треть дешевле, чем в федеральных сетях, которые в отличии от рыночных закупают продукцию не сотнями кг, а десятками тысяч тонн (вот это по-настоящему странно).