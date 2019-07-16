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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:02

Re: цени

что-то с житницей у Европы не то
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04

Re: норм

что в этом году пока дешево - так это дыни амал - 12-15 грн./кг
sal
 
Повідомлень: 3373
З нами з: 25.03.16
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04

Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.

Да рынок-то как раз свободный. Сборщиков от мафии на нем нет уже лет 12, только торгуй. Овощи - местные, которыми местные и торгуют. Фрукты - с крупнооптовых баз, которыми торгуют товарищи с юга, работающие на рынке 10 месяцев в году семьями (январь-февраль холодно). Они знают и как хранить, и как скинуть во-время цену. Есть социальные ряды для торговцев со своего огорода/сада с пониженной арендой. И цены в итоге с среднем на треть дешевле, чем в федеральных сетях, которые в отличии от рыночных закупают продукцию не сотнями кг, а десятками тысяч тонн (вот это по-настоящему странно).
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:14

  Волгарь написав:
Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.

Да рынок-то как раз свободный. Сборщиков от мафии на нем нет уже лет 12, только торгуй. Овощи - местные, которыми местные и торгуют. Фрукты - с крупнооптовых баз, которыми торгуют товарищи с юга, работающие на рынке 10 месяцев в году семьями (январь-февраль холодно). Они знают и как хранить, и как скинуть во-время цену. Есть социальные ряды для торговцев со своего огорода/сада с пониженной арендой. И цены в итоге с среднем на треть дешевле, чем в федеральных сетях, которые в отличии от рыночных закупают продукцию не сотнями кг, а десятками тысяч тонн (вот это по-настоящему странно).

Так в этом весь фокус - все везде есть, но результата нет.
Потому что есть только видимость, но каждый в своих реалиях делает то, что хочет и как хочет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:13

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

  ruvex написав:а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?

Вы думаете, что вот она поумнела, а тот что рядом с ней торговал (целый день в поте лица и выбрасывает почти все на помойку что испортилось) так и остался бедненький в убытках все время - дурачком??? Святая наивность...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:13

Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек

  ruvex написав:но каждый в своих реалиях делает то, что хочет и как хочет.

А это что, разве плохо?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:27

  Конрад Карлович написав:
  ruvex написав:а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?

Вы думаете, что вот она поумнела, а тот что рядом с ней торговал (целый день в поте лица и выбрасывает почти все на помойку что испортилось) так и остался бедненький в убытках все время - дурачком??? Святая наивность...

Ну так расскажите свою фантазию, как из гнилых помидор сделать свежие.

  Конрад Карлович написав:
  ruvex написав:но каждый в своих реалиях делает то, что хочет и как хочет.

А это что, разве плохо?

К примеру, перестал я платить налоги, а хорошо это для Вас или нет решайте сами.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:24

две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:33

  Cler написав:две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...

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ruvex
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  #<1234
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