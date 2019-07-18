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"Зелений" тариф обійдеться українцям у 1,3 млрд євро на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє, що виплати виробникам електричної енергії за "зеленим тарифом" протягом наступних 10 років становитимуть понад 1,3 млрд євро на рік.
Дивися повний текст \"Зелений\" тариф обійдеться українцям у 1,3 млрд євро на рік
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R2
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04
зелёная энергетика - это непозволительная роскошь для стран третьего мира...
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Cler
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Додано: Суб 20 лип, 2019 09:22
Cler написав:
зелёная энергетика - это непозволительная роскошь для стран третьего мира...
это не роскошь... это пылесос в руках чинуш для наших карманов.
Финансирование в около 1,8 млрд евро в год, это сумма достаточная для строительства реакторов АЭС на Хмельницкой АЭС. В течении пяти лет они могут быть достроены .. стабильный источник генерации со сроком эксплуатации от 50+ лет..Украина имеет запасы урана.. вместо этого уже "папЭрЭдники" приняли в корне неправильное решение результат которого мы видим в наших платежках и в росте цен товаров и услуг.
А через 15-20 лет СЭС/ВЭС придут в негодность и привет разбитое "зеленое корыто".
Альтернатива АЭС это ТЭС на торфе например.. торф если не гробить болото восстанавливаемый ресурс.. или постройка ГЭС. Есть стабильная генерация в виде ГеоТЭС. Но руководство выбрало наиболее бездарный путь - СЭС и ВЭС - источник дорогой и не стабильной генерации с коротким сроком эксплуатации. К примеру СЭС - 20 лет АЭС 50+ лет и возможностью продления. ГЭС от 100+ лет....
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Джон
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:34
А где сравнение, сколько украинцы платят за донецкий уголь, полученный по схеме ротердам+ через Россию и Белоруссию и за российский газ? У меня лично впечатление, что все подобные статьи проплачены энергомафией
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ua380442211882
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Додано: Нед 21 лип, 2019 10:48
ua380442211882 написав:
А где сравнение, сколько украинцы платят за донецкий уголь, полученный по схеме ротердам+ через Россию и Белоруссию и за российский газ? У меня лично впечатление, что все подобные статьи проплачены энергомафией
Сонячна стоїть на покриття свого споживання насамперед. Енергомафії і раші треба щоб ми були залежні від них ,тому і пишуть
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Ethereum
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p_a_l
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