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2020 року з'являться смартфони з 108-мегапіксельними...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 06:55
Пропонуємо до обговорення:
За словами відомого інсайдера UniverseIce, в наступному році на ринку почнуть з'являтися смартфони, оснащені камерами зі 108-мегапіксельним сенсором і 10-кратним оптичним збільшенням.
Дивися повний текст 2020 року з'являться смартфони з 108-мегапіксельними камерами і 10-кратним оптичним зумом
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Додано: Суб 20 лип, 2019 06:55
Не знаю, кому потрібна 108-мегапіксельна камера в смартфоні, якість там однаково буде ганебна через малий розмір матриці. А от 10-кратне оптичне масштабування це дуже цікаво.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 07:34
маловато будет, нужно бы еще
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Додано: Суб 20 лип, 2019 07:44
хочу 1 гіга-піксель в смарті!
через 2 роки
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greenozon
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