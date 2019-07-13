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2020 року з'являться смартфони
з 108-мегапіксельними...

2020 року з'являться смартфони з 108-мегапіксельними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 06:55

2020 року з'являться смартфони з 108-мегапіксельними...

Пропонуємо до обговорення:
За словами відомого інсайдера UniverseIce, в наступному році на ринку почнуть з'являтися смартфони, оснащені камерами зі 108-мегапіксельним сенсором і 10-кратним оптичним збільшенням.

Дивися повний текст 2020 року з'являться смартфони з 108-мегапіксельними камерами і 10-кратним оптичним зумом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 06:55

Не знаю, кому потрібна 108-мегапіксельна камера в смартфоні, якість там однаково буде ганебна через малий розмір матриці. А от 10-кратне оптичне масштабування це дуже цікаво.
0mage0
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маловато будет, нужно бы еще
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:44

хочу 1 гіга-піксель в смарті!

через 2 роки
+50грн !
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greenozon
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