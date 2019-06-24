Число працюючих скоротиться на третину.
Дивися повний текст МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в Україні до 2050.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 08:32
МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в Україні до 2050.
Додано: Суб 20 лип, 2019 08:32
Мы тут такой прогноз лет 5 уже обсуждаем :) Но как утверждали порохоботы это все нормально.
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