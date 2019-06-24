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МВФ дав прогноз скорочення
кількості робочої сили в...

МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:32

МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в...

Пропонуємо до обговорення:
Число працюючих скоротиться на третину.

Дивися повний текст МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в Україні до 2050.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:32

Мы тут такой прогноз лет 5 уже обсуждаем :) Но как утверждали порохоботы это все нормально.
Igorten
 
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