Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 22 лип, 2019 07:48
ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?
В этом видео мы расскажем, что делать если ваш рейс отменили или задержали
С помощью кредитной карты можно неплохо сэкономить на путешествиях.
Мы выбрали лучшие карты для тех, кто любит ездить за границу - Карты для путешественников
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:13
Спасибо. Все очень информативно. Могу только от себя добавить, что летом в некоторых аэропортах включают кондиционеры на полную мощность. Берите с собой теплую одежду, что бы не замерзнуть)).
Додано: Пон 12 лип, 2021 13:38
Спасибо)
Додано: Вів 24 тра, 2022 12:16
наличие еды не помешает, в аэропортах дорого
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:33
Дуже цікаво, дякую за інфу.
Додано: Пон 19 сер, 2024 12:56
Интересно, спасибо)
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:50
у мене так було, коли їхала з батьками з Туреччини до України. ночували в аєропорту, але грала музика destiny's child, то не нудно було, як доля була, бо на той момент якраз слухала цю групу
