Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
ЛАЙФХАК! Что делать если
задержали или отменили рейс?

ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 07:48

ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?


В этом видео мы расскажем, что делать если ваш рейс отменили или задержали

С помощью кредитной карты можно неплохо сэкономить на путешествиях.
Мы выбрали лучшие карты для тех, кто любит ездить за границу - Карты для путешественников
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5428
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:13

Спасибо. Все очень информативно. Могу только от себя добавить, что летом в некоторых аэропортах включают кондиционеры на полную мощность. Берите с собой теплую одежду, что бы не замерзнуть)).
Grinii
 
Повідомлень: 10
З нами з: 06.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 13:38

Re: ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?

Спасибо)
Al123445
 
Заблокований
Повідомлень: 11
З нами з: 12.07.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:16

Re: ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?

наличие еды не помешает, в аэропортах дорого
irishasanina312
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:33

Re: ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?

Дуже цікаво, дякую за інфу.
semennota
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:56

Re: ЛАЙФХАК! Что делать если задержали или отменили рейс?

Интересно, спасибо)
deanrol1
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.08.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 18:50

у мене так було, коли їхала з батьками з Туреччини до України. ночували в аєропорту, але грала музика destiny's child, то не нудно було, як доля була, бо на той момент якраз слухала цю групу
larisavovk
 
Повідомлень: 7
З нами з: 28.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

