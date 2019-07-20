Національний банк не бачить підстав для реальної загрози дефолту України.
Дивися повний текст У Нацбанку прокоментували можливість дефолту в Україні.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 10:15
У Нацбанку прокоментували можливість дефолту в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку прокоментували можливість дефолту в Україні.
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:15
Это вранье. Дефолт будет. Когда он будет это второй вопрос.
Правильнее написать - В ближайшем времени нет угроз.
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