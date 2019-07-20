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У Нацбанку прокоментували
можливість дефолту в Україні

У Нацбанку прокоментували можливість дефолту в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:15

У Нацбанку прокоментували можливість дефолту в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк не бачить підстав для реальної загрози дефолту України.

Дивися повний текст У Нацбанку прокоментували можливість дефолту в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:15

Это вранье. Дефолт будет. Когда он будет это второй вопрос.
Правильнее написать - В ближайшем времени нет угроз.
p_a_l
 
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