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Где в Киеве сдать старые 100 долл?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 лип, 2019 23:17
Может ли кто подсказать, какой банк в Киеве принимает старые доллары (с маленьким портретом)?
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pop69
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Додано: Сер 24 лип, 2019 15:36
pop69, где-то с год назад, у меня без проблем, приняли такие купюры 90-х годов в Укргазбанке (в Пиреусе, Альфе и Аккорде отфутболили).
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Imp_666
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Додано: Сер 24 лип, 2019 15:48
запхайте в ТСО ПБ
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greenozon
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:27
greenozon написав:
запхайте в ТСО ПБ
не пойму что вы говорит. можете обьяснить?
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pop69
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:41
greenozon написав:
запхайте в ТСО ПБ
в терминал приватбанка засунуть? и что в результате - это вклад открыть, или обмен какой?
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finfen
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:42
Imp_666 написав:
приняли такие купюры 90-х годов в Укргазбанке
Вы обменяли на гривни, или вклад?
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:43
Imp_666 написав:
в Пиреусе, Альфе и Аккорде отфутболили
реально нормальные не изношенные купюры футболят??
аргументация?
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finfen
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