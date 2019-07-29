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У Києві побудують притулок для
тварин вартістю понад 150...

У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:17

NetSerpent Хотел поставить "+" за пост, но остановила приписка внизу в профиле (о Титанике). Какая-то она ненавистная по отношению к "первоклассникам". Согласно расследованиям, пассажиры первого класса уступали места женщинам и детям (и пропорция выживших женщин и детей была выше), а с "ниже классов" этого не было.
AN-2
 
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