У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 11:17
NetSerpent Хотел поставить "+" за пост, но остановила приписка внизу в профиле (о Титанике). Какая-то она ненавистная по отношению к "первоклассникам". Согласно расследованиям, пассажиры первого класса уступали места женщинам и детям (и пропорция выживших женщин и детей была выше), а с "ниже классов" этого не было.
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