В Україні середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу наперед» досягнула цьогорічного мінімуму — до 4816 грн/МВт-год.
В Україні знизились ціни на електроенергію для бізнесу
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:11
"...нерозпродані обсяги «Енергоатому» на першу декаду (нереалізованими залишився майже 1 ГВт потужності)..." Зайвий раз показує для чого імператору корупції і брехні так хотілося купити отої кацапський мотлох у Болгарії 2 енергоблока для Хмельницької АЕС. Виключно для "двушечек до москви"
