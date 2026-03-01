RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:11

В Україні знизились ціни на електроенергію для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
В Україні середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу наперед» досягнула цьогорічного мінімуму — до 4816 грн/МВт-год.

Дивися повний текст
В Україні знизились ціни на електроенергію для бізнесу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100816
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:11

"...нерозпродані обсяги «Енергоатому» на першу декаду (нереалізованими залишився майже 1 ГВт потужності)..." Зайвий раз показує для чого імператору корупції і брехні так хотілося купити отої кацапський мотлох у Болгарії 2 енергоблока для Хмельницької АЕС. Виключно для "двушечек до москви"
salvydas
 
Повідомлень: 222
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
