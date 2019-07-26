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Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 06:39

  irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн."
А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!


А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.
New
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:56

Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..

Это и без НБУ понятно и очевидно. Уровень жизни людей в стране уж никак не хуже, а лучше,чем в 2013.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:01

  SMOKE написав:Это и без НБУ понятно и очевидно. Уровень жизни людей в стране уж никак не хуже, а лучше,чем в 2013.

По каким же это параметрам так очевидно? Поделитесь пожалуйста соображениями.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:58

Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..

  irusj34 написав:А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу).

Плевать нужно на такую работу с большой колокольни, пока не смените работу вплоть до смены сферы деятельности, никто вам платить не будет и импотентное гос-во ничем не поможет. Ну а раз вы сидите на такой работе то вас все устраивает, так думает работодатель.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:53

Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..

  BIGor написав:По каким же это параметрам так очевидно? Поделитесь пожалуйста соображениями.

Ждите ответа.. Ждите ответа.. Ждите ответа.. :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:38

  New написав:
  irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн."
А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!


А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.

Конечно, ваша "аналитика" по примеру одного человека, который много лет готов батрачить забесплатно на мясокомбинате, достовернее данных на основании зарплат миллионов человек.
Если человек много лет сидит на такой зарплате, понятно, что ничего ему повышать не будут - он ведь и так годами не уходит.
Faceless
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