Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

ruvex написав:

Резюме.Работа за минималку - для опытных дураков со стажем, для работы за 50-70К необходимо лишь завышенное самомнение.Не испытываете когнитивный диссонанс от прочтения?Подобная работа за минималку - это и работа инженера в Siemens лаборатории ВУЗа, которое готовит специалистов за рубеж, это и работа воспитателя в детских садах и т.д. В некотором роде еще сохранилось "устаревшее" понятие призвание, когда человек умеет воспитывать и работать с детьми, обучать, печь хлеб и делает он это хорошо в независимости от средств, но есть и другой подход, который никоим образом не влияет на качество от оплаты, потому что не каждый человек способен к любой работе на высшем уровне. И пока есть первое, есть куда вести, Вам же, своих детей, есть кому их обучить, но подобный перекос с оплатой труда и отношением в первую очередь оставит страну, рано или поздно, без рабочих рук.Столь поверхностное, пренебрежительное отношение является лишь катализатором ситуации, как субъективно в личных отношениях, так и в целом по стране. Но чтобы это понять, действительно нужны мозги и это уже проблема.