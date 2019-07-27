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Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 06:47

  ruvex написав:Резюме.
Работа за минималку - для опытных дураков со стажем, для работы за 50-70К необходимо лишь завышенное самомнение.
Не испытываете когнитивный диссонанс от прочтения?

Подобная работа за минималку - это и работа инженера в Siemens лаборатории ВУЗа, которое готовит специалистов за рубеж, это и работа воспитателя в детских садах и т.д. В некотором роде еще сохранилось "устаревшее" понятие призвание, когда человек умеет воспитывать и работать с детьми, обучать, печь хлеб и делает он это хорошо в независимости от средств, но есть и другой подход, который никоим образом не влияет на качество от оплаты, потому что не каждый человек способен к любой работе на высшем уровне. И пока есть первое, есть куда вести, Вам же, своих детей, есть кому их обучить, но подобный перекос с оплатой труда и отношением в первую очередь оставит страну, рано или поздно, без рабочих рук.
Столь поверхностное, пренебрежительное отношение является лишь катализатором ситуации, как субъективно в личных отношениях, так и в целом по стране. Но чтобы это понять, действительно нужны мозги и это уже проблема.


Это , пока , можно эксплуатировать определенные низы за копейки ...
и получать услуги за копейки
Потом .... садики , школы , врачи ... сделают монополию на свою оплату .
все , кому это будет позволять , сделают монополию на свой труд и оплату .
и простой программист Вася вас или человек вне системы будет поставлен на место раба
А че ? - скажут низы - нужна личная мотивация ! зарабатывайте на наши услуги
Не ваше образование а принадлежность к закрытой системе будет определять ваш уровень жизни
moldashavanin
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