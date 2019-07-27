Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

moldashavanin написав:Люди , очнитесь !
Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты .
особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги .
без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки .
не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .
С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите
потом нагнут садики и школы - платите
все нагнут
Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.