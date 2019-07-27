Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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moldashavanin написав:Люди , очнитесь ! Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты . особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги . без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки . не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .
С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите потом нагнут садики и школы - платите все нагнут
Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.
moldashavanin написав:Люди , очнитесь ! Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты . особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги . без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки . не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .
С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите потом нагнут садики и школы - платите все нагнут
Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.
Ех ... вы читать умеете ? некоторые личности потребляют товары и услуги за минимальную цену производителям этих услуг они говорят - нужно больше зарабатывать , какие вы лохи ! они не понимают за счет чего все это дешевое . я прекрасно понимаю . я им это говорю - они смеются ! не будет никакого роста зарплата и прочего ! вы не будите идти против системы . не попрете вы против жадных врачей , частных садиков , продажных ментов . вы будете за пределами системы и никто за вас не будет заступаться вам скажут - Чего , вы лох , не можете заработать 1 000 долларов ? здесь будет не спрос и предложение а монополия систем вы будите за пределами монополии этих систем