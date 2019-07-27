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Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:49

  moldashavanin написав:Люди , очнитесь !
Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты .
особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги .
без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки .
не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .

С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите
потом нагнут садики и школы - платите
все нагнут

Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:19

  SMOKE написав:
  moldashavanin написав:Люди , очнитесь !
Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты .
особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги .
без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки .
не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .

С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите
потом нагнут садики и школы - платите
все нагнут

Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.


Ех ... вы читать умеете ?
некоторые личности потребляют товары и услуги за минимальную цену
производителям этих услуг они говорят - нужно больше зарабатывать , какие вы лохи !
они не понимают за счет чего все это дешевое .
я прекрасно понимаю . я им это говорю - они смеются !
не будет никакого роста зарплата и прочего ! вы не будите идти против системы .
не попрете вы против жадных врачей , частных садиков , продажных ментов .
вы будете за пределами системы и никто за вас не будет заступаться
вам скажут - Чего , вы лох , не можете заработать 1 000 долларов ?
здесь будет не спрос и предложение а монополия систем
вы будите за пределами монополии этих систем
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:29

  titanik написав:Зарплаты, может, и выросли, но коммуналка, а особенно цены на продукты выросли в еще большей степени

А может и не выросли?? :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:36

  Faceless написав:
  ruvex написав:Работа за минималку - для опытных дураков со стажем, для работы за 50-70К необходимо лишь завышенное самомнение.

Вяло как-то передергиваете, неопытно )))
Смысл глупости писать?

Стаж это в первую очередь опыт в работе.
Подобная ситуация в государстве ведет к общему падению предложения производственных сил, что и в дальнейшем будет влиять негативно на экономику и на сущность государства в целом. Может быть в этом и цель подобного примитивизма суждений, но личностные мотивы сейчас меня мало интересуют.

В конечном итоге, стоило прочесть перед публикацией и оценить свою чушь, прежде чем оценивать оппонента и переходить на личности. Но это еще раз говорит о том, что у человека нет других аргументов.
Убедился, что отвечать на очередную глупость мне не стоило.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:48

  irusj34 написав: А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!

Признайтесь, что получаете дополнительные бонусы в другом виде. В основном это левак, коррупция, кража у работодателя и т. д. Но самая частая причина - ничегонеделанье. Вы получаете свои 4800, но приходите на работу на 2 часа, и те, через день. Это конечно лучше, чем работать грузчиком за 10 000 грн, но тогда не жалуйтесь.
Не верю, что кто-то пашет 8 часов в день, 7 дней в неделю за такие деньги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57

Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..

А насчёт реальных зарплат в пересчёте на то, что можно купить - всегда будет баланс. Если всем одномоментно повысить зарплату в 2 раза, цены вырастут в те же 2 раза.
Кассир в Атб хочет получать зарплату больше, но покупать продукты в своём же магазине по той же цене. Так не бывает.
Или, например, повышают работникам атб зарплату и закладывают это повышение в цену товара. Водитель маршрутки видит, что еда стоит дороже, повышает проезд, а сантехник видя как растёт цена еды и проезда тоже повышает цену своих услуг. В итоге - зарплаты у всех выросли, но купить товаров и услуг на эти зарплаты можно столько же, как и до повышения

Типичный пример - Европа. Зарплаты бешеные, а живут в большинстве стран Европы - хуже, чем в Украине. Из-за того, что чтоб там хоть что-то получать, нужно пахать, пахать и пахать. Украинцев же приучило государство, что за ничегонеделанье тоже платят деньги. А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:30

  safonovstanislav написав: А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают

Увидим кто будет выть когда полезет сам чистить свой канализационный коллектор или не сможет отдать своего ребенка в садик, совсем недавно последнее было реальностью, станет снова с более худшими последствиями.
Пенс
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:35

  Faceless написав:
А для работы за 50-70к нужно умень что-то то, что ценится.

Приведите в пример депутатов, чтобы уже следовать своей безукоризненной логике.
Пенс
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 23:11

  safonovstanislav написав:А насчёт реальных зарплат в пересчёте на то, что можно купить - всегда будет баланс. Если всем одномоментно повысить зарплату в 2 раза, цены вырастут в те же 2 раза.
Кассир в Атб хочет получать зарплату больше, но покупать продукты в своём же магазине по той же цене. Так не бывает.
Или, например, повышают работникам атб зарплату и закладывают это повышение в цену товара. Водитель маршрутки видит, что еда стоит дороже, повышает проезд, а сантехник видя как растёт цена еды и проезда тоже повышает цену своих услуг. В итоге - зарплаты у всех выросли, но купить товаров и услуг на эти зарплаты можно столько же, как и до повышения

Типичный пример - Европа. Зарплаты бешеные, а живут в большинстве стран Европы - хуже, чем в Украине. Из-за того, что чтоб там хоть что-то получать, нужно пахать, пахать и пахать. Украинцев же приучило государство, что за ничегонеделанье тоже платят деньги. А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают

Кроме пафосного слогана, здесь важно понимать, что это только лишний раз подтверждает, что в нашей стране государство абсолютно не выполняет и фактически отстранилось от своих основных функций. Оно хочет существовать со всем штатом институтов за счет налогоплательщиков, абсолютно ничего даже не предлагая взамен, а это пагубный эксперимент с известным исходом.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 23:38

  Пенс написав:
  safonovstanislav написав: А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают

Увидим кто будет выть когда полезет сам чистить свой канализационный коллектор или не сможет отдать своего ребенка в садик, совсем недавно последнее было реальностью, станет снова с более худшими последствиями.

В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.
safonovstanislav
 
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