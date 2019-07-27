Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит
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Додано: Пон 29 лип, 2019 02:00
Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 29 лип, 2019 02:30
Бесспорно. Но, сколько бы он не отдавал конторе, за месяц выйдет минимум в несколько раз больше описанных тут 4800 грн.
Кстати, вот, вспомнил. Ремонт стиральной машины обошёлся в 1400 грн, это вместе с деталями. Человек, по его словам - владелец конторы. Работает сам и есть рабочие, которым отдаёт заказы. Думаю, 1000 грн чистыми за час работы он получил, т. к. был заменён только тен. Это при том, что в 16 вечера он приехал с заказа, и от меня уехал на заказ. Вот и считайте. 60 000 грн в месяц человек имеет, если считать по 3 заказа в день, 5 дней в неделю, плюс доходы от наёмных рабочих.
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