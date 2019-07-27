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Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 02:00

  safonovstanislav написав:В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.

Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 02:30

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.

Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит

Бесспорно. Но, сколько бы он не отдавал конторе, за месяц выйдет минимум в несколько раз больше описанных тут 4800 грн.

Кстати, вот, вспомнил. Ремонт стиральной машины обошёлся в 1400 грн, это вместе с деталями. Человек, по его словам - владелец конторы. Работает сам и есть рабочие, которым отдаёт заказы. Думаю, 1000 грн чистыми за час работы он получил, т. к. был заменён только тен. Это при том, что в 16 вечера он приехал с заказа, и от меня уехал на заказ. Вот и считайте. 60 000 грн в месяц человек имеет, если считать по 3 заказа в день, 5 дней в неделю, плюс доходы от наёмных рабочих.
safonovstanislav
 
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