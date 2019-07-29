Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:52
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:21
Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.
На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.
Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:35
Ну, последнего вряд ли дождетесь.
Что касается призвания,то,например, человеку с призванием врача в Украине просто делать нечего.
Если не попал в несколько престижных институтов , в основном с кардиохирургией или урологией, то у остальных ,например, терапевтов,выбор невелик.
Нужно тянуть с пациентов продажей БАД или еще не очень приличными способами.
Не говоря о том, что учиться в Украине становится особенно не у кого.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:43
И не собираюсь ждать, есть свои доступные методы, но донести для понимания следует.
Что касается остального, если разделить понятия возможности и призвания, способностей человека, то второе дает все же шанс сделать больше, нежели если человек к своей профессии имеет посредственное отношение и безразличен и все это не больше чем случайность для быстрого срубания бабла, как многие думают заблуждаясь.
В остальном, согласен, в нашем государстве многое недоступно людям способным что-то сделать, отсюда и результат, что страна катится по наклонной, а люди ее покидают.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:50
Еще раз. Изначально не было речи ни о каких "призваниях" и чем-то подобном.
Человек возмутился, как это зарабатывает даже меньше среднего по госстату в Черновцах, при ВО и стаже.
Так вот, повторю. Стаж и ВО сами по себе не гарантия высокого дохода. НИГДЕ. Не только в Украине.
Есть уборщицы с 5 ВО и стажем где-нибудь в школе 20 лет. И тут ни ВО ни стаж не значат ничего.
Есть даже люди, работающие по специальности, со стажем в 20 лет. Но их знания устарели, или маловостребованы, или и то и другое. И потому в данном случае стаж не значит ничего.
Зарплату платят не за стаж. Зарплату платят за конкретные умения и навыки, которые могут прийти с опытом, а могут так и не появится. Стаж - следствие опыта работы и квалификации, но не наоборот.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:04
Я пошел дальше, поэтому и появились понятия призвания и просто работы, куда люди могут идти по разным причинам, но это не значит что они должны получать ниже адекватного минимума, не сидя дома, а работая.
Мне не нужно ничего объяснять, разберитесь для себя, капнув глубже, что и почему так, а не иначе и почему возник вопрос, который свойственен не одному человеку, а миллионам работающих в нашей стране полный рабочий день и делающих ту или иную работу. Если она бесполезна, как здесь считается некоторыми индивидуумами, то следуя подобной логике стоит закрыть все данные предприятия и организации и открыть иное, отправив всех на курсы дальнобойщиков. Если копать не хочется, то и говорить здесь не о чем.
Верная мысль, но и обратное также тождественно и на стаж также смотрят. Если человек РАБОТАЕТ (мы не рассматриваем гиперболы с абстрактным сидением на 5 точке - это бред), разрешает ситуации, проблемы свойственные его работе, он в зависимости от отработанного времени, к примеру 5 лет, получает опыта больше, нежели человек отработавший к примеру 1 месяц.
Люди могут работать к примеру в бюджетной сфере в связи с своими психологическими мотивами, уровню комфортности и т.д,. К тому же там же они в связи с производственной необходимостью могут работать и по 10-12 часов, но получая лишь свою ставку, кто имеет опыт это знает. Отсюда не делается вывод, что все они просто там "сидят" или де***.
п.с. Вы имеете ВО? Имеете официальный стаж работы? Пробовали работать в бюджетных организациях или на державной/военной службе?
Что можете сказать по такому примеру?
viewtopic.php?p=4715989#p4715989
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:49
Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..
Вы пошли дальше, но потеряли связь с главным: рынком труда. Никто никому ничего не должен. В том числе и платить просто за стаж. Тот, чьи навыки и знания востребованы, продает их за хорошую зарплату. Чьи не востребованы - увы, нет. И как я изначально и написал - стаж и образование тут значения не имеют, это лишь атрибуты, платят за квалификацию, которая нужна работодателю. Без нее стаж с ВО не стоят ничего.
Мне как бы тоже объяснять не нужно. Полезность конкретной работы достаточно точно отражается уровнем ее оплаты. Это общественная оценка полезности. Как бы это не было обидно тем, кто зарабатывает мало. Ну раз эти предприятия работают, там работают люди - значит обоим это выгодно, и закрывать их не нужно. Раз человек годами получает низкую ЗП и ничего не меняет, значит на самом деле его это устраивает. Можно называть это призванием, или еще как, но факт есть факт.
Осторожно надо смотреть. Ибо сталкивался сам с ситуацией, когда большой стаж не означал высокой квалификации, и полагаться на стаж для оценки уровня умений было большой ошибкой.
К тому же вы сильно утрируете. Конечно, отработавший 5 лет против человека с опытом менее года - сравнение довольно очевидное. А вот человек с опытом, например, 3-5 лет, вполне может оказаться более квалифицированным, чем человек с опытом 10-15 лет.
Я нигде и не заявлял, что они лентяи, дураки или еще кто-то. Как я выше написал, это как раз характеризует ситуацию как "их все устраивает". Психологические мотивы, уровень стрессов, график работы и прочие факторы перевешивают по значимости низкую ЗП. Они остаются - делают сознательный выбор. Это рынок - на предложение их труда нет такого спроса, чтобы их зарплаты росли.
Да. Да. Нет, и нет желания.
Частный случай неадекватного запроса. Человек явно неадекватно оценил как свой уровень квалификации, так и тот гембель, что кроется за биркой "главбух средненькой компании". Таких "вчерашних студентов" тысячи, да и не вчера такие типажи появились.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:07
Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..
Есть такое понятие - эффективный собственник. Государство - это самый НЕэффективный собственник, при этом, оно же - самый крупный работодатель. Конечно же, 98% таких предприятий нужно закрыть или передать в частные руки, а работников отправить на обучение хоть чему-нибудь полезному.
Государственному предприятия без разницы, насколько убыточно оно будет, т.к. всегда можно потянуть деньги у владельца из кармана, т.е. из бюджета Украины. Вот и получается, что в персонале у этих предприятий, профессиональные выпиватели чаёв с 20-летним стажем. Сравните, укрпочта и новая почта. Первая постоянно сосёт деньги из бюджета и качетво услуг ниже плинтуса, вторая же, приносит деньги владельцу и разрастается.
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