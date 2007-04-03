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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 03:53

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

По индексу Биг-Мака курс доллара в Украине должен составлять 9,90 грн

Специалисты считают гривну недооцененной на 61,3%.

Украинская национальная валюта продолжает оставаться одной из самых недооцененных в мире по индексу Биг-Мака.

Об этом сообщил британский журнал The Economist, который считает этот показатель.

В то же время по сравнению с прошлогодним рейтингом гривня поднялась с 55-й на 51-ю позицию. Специалисты считают ее недооцененной на 61,3%. Так, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США — $5,74. Таким образом, курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/$.

Стоит отметить, что последнее место в рейтинге занимает российский рубль. Его считают недооцененным на 64,5%. Евро считают недооцененным на 20,3%, а британский фунт — на 28,5%.

В 2018 году в списке из 43 стран Украина заняла последнее место. Выше нее располагались Египет, Малайзия и Россия.

The Economist высчитывает индекс Биг-Мака с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.

Существует «сырой» индекс и скорректированный на долю ВВП страны на душу населения. Украинская гривна представлена ​​лишь в первом из них.

Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. Кроме того, индекс показывает ситуацию не в экономике в целом, а лишь на потребительском рынке.

Впрочем, индекс Биг-Мака не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако он стал мировым стандартом и включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.
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