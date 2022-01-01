RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:16

  la9 написав:
  la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html

А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!!
И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
la9
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 02.07.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 16:33

  la9 написав:
  la9 написав:
  la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html

А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!!
И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?

Был Правекс с 8%, но он тоже снижает с 01.07 до 5%.
Изи с Заначкой на 7% рекомендовать нельзя по определённым причинам.
Авангард банк с 10%, но там на остаток только от 50к.
Рада банк с 8%, но там лимиты на выход. Есть ещё у них недельный с 10% с растущей ставкой, но опять же лимиты.
В общем, вариантов особо и нет.
Только 5-6% остаются (6% у Кредит Днепр).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 22.04.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 09:04

  la9 написав:
  la9 написав:
  la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html

А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!!
И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?

Екогаманець від угб (6% річних)
Boundless
 
Повідомлень: 2338
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 09:36

Re: Банк Український Капітал

  Boundless написав:Екогаманець від угб (6% річних)
а вихід безналом та без коміса з нього є?
la9
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 02.07.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:10

  la9 написав:Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?

Як не дивно, якраз-таки в овдп. Якщо під "оперативно" мається на увазі "гривня може бути потрібна для витрат через термін від півмісяця до року", то овдп - досить гарний актив. На інтервалі в 25-30 днів від входу виходить така ж ефективна (реальна) ставка, як і на ощадних депозитах (через спред), але чим більший термін, тим більша прибутковість від входу (lim->номінальна дохідність), ну і гарантовані державою.

Правда, якщо гривня треба через день-два, то овдп, звісно, будуть у збиток (втім, навіть для такої потреби є опція FIX у декількох продавців паперів на вторинному ринку, де спред = 1 копійка). Але якщо у вас там не мільярд грн оперативних витрат, то й ті ощадні рахунки за ті ж день-два відчутного прибутку не дадуть.
Іншими словами, овдп досить широко покривають спектр потреб в перетримці оперативної грн.
won
 
Повідомлень: 358
З нами з: 15.05.24
Подякував: 393 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 18:50

won, на короткий строк є Fix в ICU та Inzhur з нульовим спредом і заробітком з першого дня, тобто навіть на один день можна купити облігації, заробити та вивести назад на банківський рахунок. Обмежує тільки вихідні та робочий час (з 9:01 до 17:30 для Inzhur, та з 10:30 до 16:30 в ICU).
Заробіток в Inzhur по Fix'у - 0,41 грн. за 1 облігацію на день.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 22.04.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:48

  won написав:
  la9 написав:Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?

Як не дивно, якраз-таки в овдп. Якщо під "оперативно" мається на увазі "гривня може бути потрібна для витрат через термін від півмісяця до року", то овдп - досить гарний актив. На інтервалі в 25-30 днів від входу виходить така ж ефективна (реальна) ставка, як і на ощадних депозитах (через спред), але чим більший термін, тим більша прибутковість від входу (lim->номінальна дохідність), ну і гарантовані державою.

Правда, якщо гривня треба через день-два, то овдп, звісно, будуть у збиток (втім, навіть для такої потреби є опція FIX у декількох продавців паперів на вторинному ринку, де спред = 1 копійка). Але якщо у вас там не мільярд грн оперативних витрат, то й ті ощадні рахунки за ті ж день-два відчутного прибутку не дадуть.
Іншими словами, овдп досить широко покривають спектр потреб в перетримці оперативної грн.

Фікси я і так використовую. Під оперативною я маю на увазі гривню прямо на зараз. Звісно, що для сум на щоденні витрати різниця між 5 і 10% буде невелика, але, якщо є більш-менш норм варіант, то чому б їм не скористатися. Хоч мінімум компенсувати інфляцію...
Поки що продовжив юзати ізю з заначкою (хоча хотів вийти з неї) та відкрив раду. Далі подивимось
la9
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 02.07.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 322, 323, 324
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3232 1946581
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2026 09:24
Hotab
Юнекс Банк 1 ... 162, 163, 164
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1634 651749
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2026 18:56
lloydbanksua
Банк Альянс 1 ... 180, 181, 182
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1817 902503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2026 18:58
Solar_simfi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.