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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:24
Та ніхто ці простирадла не читає.. ти спитав за працевлаштування по збірці дронів? Скільки ти будеш непотрібом, яким вказує хто має замість себе воювати? Може час показати позитивний приклад ?
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