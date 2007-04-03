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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:02

  Shaman написав:Успіх, є країни, де ти лежиш, а банани тобі просто падають

Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.
Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда. Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко. Чтобы покушать, надо протянуть руку и сорвать папайя, манго, банан. Чтоб белок был можно кузнечика съесть. Казалось бы океан, можно рыбку половить, но тоже облом, надо напрягаться. Есть две старые посудины на остров. Проще продавать лицензию на вылов рыбы в своих водах и покупать на эти деньги готовые консервы.
Столицы нет, ибо зачем это надо. Есть правительство из нескольких человек, и несколько народных депутатов. Главный человек на острове это представитель в ООН. Он организует госбюджет, приток финансов. Признали Абхазию с Осетией, капнули денежки. Признали Тайвань капнули денежки, потом Китай подкинул копеечку, отказались от Тайваня, потом Тайвань подкинул копейку опять его признали. Каждое голосование в ООН - негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев. Значительная часть бюджета копеечка от Австралии за эксплуатацию в колониальном прошлом.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 16 лют, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:20

І все буде добре!© )))

  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

А 140$ -- це дуже й дуже...


Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...

Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂

Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂

Все це чудово, що можна їсти цілий місяць кабаноси з хлібом😁
А куди в цю суму(а ми тут, взагалі, розглядаємо на що вистачить 4тис. пенсії пенсіонерам?) впихнути ще хоч якісь овочі/фрукти, хоч трошки молочного, хоч трошки рибки(не однієї соленої тюльки😁) і головне, щоб ще на комуналку залишилось, і хоч на якісь ліки за 300-500грн :mrgreen:
Думаю, що пенсія мала б бути хоча б тисяч 8-10!(при сьогоднішніх цінах)
Чи я помиляюсь?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:32

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:Букет позавчора 978 грн. Десь 23 дол. Ну, не поїсти пару днів

Из расчёта пенсии так минимум неделю.
За базу було взято бюджет Флая і гіпотетичну можливість подарувати букет умовній філіпінці
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:00

  detroytred написав:Дієтичне треба все. Ще й якісне.
Яке коштує...

Умерли старые дед с бабкой, попали в рай.
Идут, а вокруг красота, птички поют, ягоды диковиные растут,
деревья со всякими вкусностями, в общем - все есть и все бесплатно.
Вдруг дед как залепит наотмашь бабке в ухо.
Бабка: ЗА ЧТООООО!!????
Дед: Все ты, со своими кашами да диетами! Давно бы тут были !!!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать


Вам хіхіхаха, а ВВП на особу у них в рази вище нашого... 😒
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

І коеф.паритету у них 1. На відміну від наших 2-3...

Бо хто не працює (і не воює) -- той їсть. Кабаноси...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:34

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.
Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда. Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко. Чтобы покушать, надо протянуть руку и сорвать папайя, манго, банан. Чтоб белок был можно кузнечика съесть. Казалось бы океан, можно рыбку половить, но тоже облом, надо напрягаться. Есть две старые посудины на остров. Проще продавать лицензию на вылов рыбы в своих водах и покупать на эти деньги готовые консервы.
Столицы нет, ибо зачем это надо. Есть правительство из нескольких человек, и несколько народных депутатов. Главный человек на острове это представитель в ООН. Он организует госбюджет, приток финансов. Признали Абхазию с Осетией, капнули денежки. Признали Тайвань капнули денежки, потом Китай подкинул копеечку, отказались от Тайваня, потом Тайвань подкинул копейку опять его признали. Каждое голосование в ООН - негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев. Значительная часть бюджета копеечка от Австралии за эксплуатацию в колониальном прошлом.

А візи туди відкривають? :D

И кстати разжирели они когда амеры им фастфуды показали и эта тема им зашла(((
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:37

  freeze написав:Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.
Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда.
мне подходит
  freeze написав:Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко.
много смотрел видосов про дикарей, жирных женщин видел часто, мужиков нет.
  freeze написав:негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев.
обычно такие страны торгуют гражданством

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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:01

який там індекс банана долара?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 19:24

І все буде добре!© )))

Курс долара ще відстає :lol:

Але десь за рік-два після закінчення війни - курс таки обскаче ціну бананасів! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:52

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  #<1 ... 209210211212
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