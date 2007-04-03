Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Додано: Нед 16 лют, 2025 17:02

Shaman написав: Успіх, є країни, де ти лежиш, а банани тобі просто падають Успіх, є країни, де ти лежиш, а банани тобі просто падають

Есть такая замечательная страна-остров в Полинезии Науру, где никто не работает. Потому что негде работать. Промышленности нет, торговли практически нет, туризма нет, сельского хозяйства нет.Женщины там присматривают за детьми, да устраивают девичники. Мужчины в основном проводят время играя в нарды. Денег собственно не надо, ибо тратить особо некуда. Около 90 процентов населения страдает ожирением. Одежды не надо. Ну там кусок тряпки на пояс обмотать, для эстетов начленник вырезать из тростника, и то редко. Чтобы покушать, надо протянуть руку и сорвать папайя, манго, банан. Чтоб белок был можно кузнечика съесть. Казалось бы океан, можно рыбку половить, но тоже облом, надо напрягаться. Есть две старые посудины на остров. Проще продавать лицензию на вылов рыбы в своих водах и покупать на эти деньги готовые консервы.Столицы нет, ибо зачем это надо. Есть правительство из нескольких человек, и несколько народных депутатов. Главный человек на острове это представитель в ООН. Он организует госбюджет, приток финансов. Признали Абхазию с Осетией, капнули денежки. Признали Тайвань капнули денежки, потом Китай подкинул копеечку, отказались от Тайваня, потом Тайвань подкинул копейку опять его признали. Каждое голосование в ООН - негласная копеечка в виде гуманитарной помощи, кто больше даст за того и проголосуем, можно за евреев, можно за палестинцев. Значительная часть бюджета копеечка от Австралии за эксплуатацию в колониальном прошлом.