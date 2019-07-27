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Колишньому керівнику Audi висунули звинувачення через...
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:08
Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині в середу колишньому генеральному директору Audi Руперту Штадлеру висунули звинувачення у зв'язку з його роллю в гучному дизельному скандалі.
Дивися повний текст Колишньому керівнику Audi висунули звинувачення через дизельний скандал
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:08
и теперь они под видом евроблях перекочевали в Украину.
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