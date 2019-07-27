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Колишньому керівнику Audi
висунули звинувачення через...

Колишньому керівнику Audi висунули звинувачення через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:08

Колишньому керівнику Audi висунули звинувачення через...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині в середу колишньому генеральному директору Audi Руперту Штадлеру висунули звинувачення у зв'язку з його роллю в гучному дизельному скандалі.

Дивися повний текст Колишньому керівнику Audi висунули звинувачення через дизельний скандал.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:08

и теперь они под видом евроблях перекочевали в Украину.
buratinyo
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