Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне...

Додано: Чет 01 сер, 2019 22:38

Если не кривить душой, то на сегодняшний день в Украине это означает:

отдать доступ к пенсионным гарантиям от Государства сразу неограниченному количеству лиц заинтересованных.



Такую "школу" уже прошли в Крыму и на Донбассе.

- но всё равно её навязывают силой.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.