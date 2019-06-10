Японський виробник шин Sumitomo Rubber Industries розробив спеціальний пристрій Energy Harvester, який виробляє електрику від обертання коліс авто.
Дивися повний текст Японці розробили шини, які виробляють енергію для електрокарів.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:34
Японці розробили шини, які виробляють енергію для...
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Дивися повний текст Японці розробили шини, які виробляють енергію для електрокарів.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:35
Досить непоганий екземпляр для збільшення запасу ходу електромобілів
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