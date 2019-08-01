Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день

Додано: Сер 07 сер, 2019 20:24

На фото вы видите достаточно успешную по меркам США семью. У них есть просторная кухня и мясо на столе. Но присмотритесь внимательно к этой картинке мнимого благополучия.1. На фото нет ложек и вилок, только деревянные приборы. Они не могут себе позволить купить металлические приборы, и глава семьи вынужден тратить свой досуг на изготовление столовых приборов из дерева.2. Они лепят пельмени вдвоём и на фото нет холодильника. Знаете что это значит? Им приходится лепить пельмени в четыре руки, чтобы сэкономить время и не дать продуктам испортиться, холодильника-то нет. Возможно, это ужин не для одной семьи, а для целой общины, которые смогли скопить денег на несколько килограммов свинины.3. На фото нет никакой бытовой техники. Обратите внимание: мы видим на картинке розетки, но нет ни чайника, ни кухонного комбайна, ни микроволновки.4. На главе семьи явно видавшая виды футболка, которую он не может сменить на что-то более новое.5. Ну и самое главное доказательство крайней бедности семьи на фото - отсутствие занавесок на окне. Можете ли вы представить себе такое у нас, чтобы людям не на что было купить занавески?Как мы много раз уже говорили, не доверяйте первым обманчивым впечатлениям так называемого благополучия западного общества. Если вы присмотритесь чуть внимательнее, вы сами сможете многое увидеть и понять.Искренне желаем семье на фото преодоления жизненных невзгод и крепкого здоровья. Когда-нибудь и они смогут позволить себе холодильник и другую бытовую технику, которая есть в каждой украинской семье. Надеемся, мужчине на этом фото не придётся угробить ради этого лучшие годы жизни на нелюбимую работу с ужасными условиями труда и ненормированным рабочим днём.