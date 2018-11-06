Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо

Однажды такое было. Перекрыла один кредит другим
Это не очень приятно, но сработало. Конечно в помощь "холодный расчет". Любые нестандартные решения хороши, когда есть цель!!
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:26
Однажды такое было. Перекрыла один кредит другим
Это не очень приятно, но сработало. Конечно в помощь "холодный расчет". Любые нестандартные решения хороши, когда есть цель!!
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:21
Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере
Краще взагалі з ними не зв*язуватись) А якщо вже один є, то інший я би не брала
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26
Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере
Не совсем понимаю зачем тогда вообще влазить в кредиты, если ты отдать не можешь.. это ж как снежный ком.. один взял.. потом второй..
Додано: Чет 13 сер, 2020 14:39
Почему нет? Берешь кредит на рассчитанный срок, четко планируешь. Но жизнь полна неожиданностей и все твои планы резко меняются. Приходилось в жизни перекредитовываться.
Наоборот, это даже логично, если в новом банке более выгодные условия.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:27
Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере
Не плохой вариант "взять кредит на погашение кредита", но как по мне лучше добиваться отсрочки у текущего кредитора.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:46
Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере
постійно так робив,в мене жінка,діти та собака
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