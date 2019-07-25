У Литві пропонують замінити традиційні SIM-карти вбудованим модулем ідентифікації абонента eSIM (embedded SIM).
Дивися повний текст У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для телефонів.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42
У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для телефонів.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42
Вот бы и нам так, а то телефоны есть, а наши операторы не поддерживают е-сим
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