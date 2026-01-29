sashaqbl написав: shapo написав: Что касается заявления Бен Гвира или ещё кого-то ,то ,во-первых,он не премьер- министр и не принимает подобные решения,во-вторых,зона безопасности в южном Ливане до реки Литания будет создана и Израиль останется там до тех пор,пока Хезболла не будет разоружена,а судя по развитию событий это будет нескоро.





Зніміть біле пальто. І розкажіть про поселення на західному березі і т. д. І про статтю, що кидав Бандерлог - як Ізраїль п*** бабки, які мали йти в Палестину. Хто вбив Іцхака Рабина і чому провалилися угоди в Осло? Як до влади прийшов Хамас? Чому розвідка проїбала напад?

Ви звісно патріот Ізраїлю. І сильно нагадуєте наших "патріотів"-ухилянтів: у всьому винна русня, а ми непогрішні.

Вы не снимаете ответственности с террористов цель которых что в Иудее и Самарии называемой вами Западным берегом,что в Газе,что в Ливане,что в Иране одна - вырезать евреев и уничтожить Израиль - вы их ставите на одну доску с теми кто обороняется от этой мрази и так называемого мирового антисемитского сообщества ,пардон,вы не антисемит,вы как и бандерлог антисионисты.Ослиные соглашения как и попытки умиротворения ХАМАСа и Хезболлы это ошибка за которую было заплачено 07.10.23.Также явной ошибкой был возврат Египту Синая который давно нарушил все Кемп-Дэвидские соглашения и представляет для Израиля потенциальную угрозу.Ошибкой был уход Израиля в 2000г с юга Ливана,сейчас она исправляется.Также Израиль не уйдет с юга Сирии где новоиспеченный президент ,бывший террорист Аль-Каеды недавно устроил резню друзов.Кто там что " прое..ал" будет решать госкомиссия которая,скорее всего,будет создана уже после выборов в октябре.Что там Израиль сп..здил у ПА мне неизвестно - как можно что-то сп..здить у нищего попрошайки живущего за счёт пожертвований антисемитских контор типа ООН ,Катар ,Европа и у которого 200 тысяч человек каждое утро приезжали на работу в Израиль потому,что сами ничего создать неспособны кроме террора.Сейчас эта лавочка закрылась и их заменили на китайцев и индийцев.Убийца Рабина сидит на пожизненном,это еврей.