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Українцям готують новий
Трудовий кодекс: які зміни...

Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:22

  Кузя написав:
  ssnet написав:Нафига нужен какой-то трудовой кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится.


А законодательную базу для составления контракта откуда брать предлагаете?

Есть +- типичные контракты у корпораций, есть общепринятые нормы. Если будет все слишком по рабски его ни кто не подпишет. Контракты на основе нашего законодательства делают только совки, которые платят копейки.
ssnet
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В США вообще нет такого понятия как трудовой кодекс. И ничего, худо-бедно выживают.
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  p_a_l написав:Человек рожден свободным...

Так вы либертарианец или совок? Если человек рожден свободным, то никакого трудового кодекса быть в принципе не должно. Свободный человек должен иметь право в любой момент уволить злобную немощную Клаву, которая хамит посетителям во время чаепития с такими же подруженциями-пенсами, а на ее место нанять нормального работника и поднять ему зарплату за хорошую работу. Особенно это относится к госпредприятиям вроде Укрпошты или Укрзализныци. Но совки запрещают.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:03

  ssnet написав:
  wotsergeyd написав:даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.

Создайте бизнес и вводите хоть 5 выходных :mrgreen: Автоматизация вводится для снижения количества работников, а не для того чтоб плодить халавщиков.

а на что по вашему должны жить те кто потерял рабочее место из-за автоматизации. умник нашелся, вы хотите толпу безработных живущих на пособее?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:05

  wotsergeyd написав:
  ssnet написав:
  wotsergeyd написав:даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.

Создайте бизнес и вводите хоть 5 выходных :mrgreen: Автоматизация вводится для снижения количества работников, а не для того чтоб плодить халавщиков.

а на что по вашему должны жить те кто потерял рабочее место из-за автоматизации. умник нашелся, вы хотите толпу безработных живущих на пособее?

Луддиты, вперед! :mrgreen:
Может, вообще компы уничтожим, трактора порежем, будем мотыгами поля обрабатывать - зато сколько мест рабочих сразу появится! :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:11

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

  wotsergeyd написав:даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.

У нас с прошлого месяца ввели 3 выходных в неделю + подняли зарплату, так что все реально.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:29

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

tigr-uu написав:
  wotsergeyd написав:даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.

У нас с прошлого месяца ввели 3 выходных в неделю + подняли зарплату, так что все реально.


Если не секрет, отрасль работы и область территориально.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:30

  ssnet написав:
  Кузя написав:
  ssnet написав:Нафига нужен какой-то трудовой кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится.


А законодательную базу для составления контракта откуда брать предлагаете?

Есть +- типичные контракты у корпораций, есть общепринятые нормы. Если будет все слишком по рабски его ни кто не подпишет. Контракты на основе нашего законодательства делают только совки, которые платят копейки.


А откуда типичные контракты и общепринятые нормы взялись? :)
Кузя
 
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