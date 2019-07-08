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Курс валют: анализ, прогноз и рекомендации
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:08
В этом видео финансовый эксперт расскажет про: актуальный вопрос, который волнует подписчиков канала finance.ua, а именно: причины снижения курса, что будет дальше и стоит ли покупать доллар сегодня.
Анализ, прогноз и рекомендации от эксперта расставят все точки.
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Ірина_
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