Rack написав:За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші. Інформація для роздумів.
Маю дещо уточнити і прояснити ситуацію, щоб не виникало недомовок 🤔 Перш за все зауважу, що банк може заблокувати рахунок, картки чи окремі операції згідно з п. 4.3 ДКБО. І для кожного обмеження є вагомі підстави, ознайомитися з якими можна за цим посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3179569554
І водночас варто розрізняти блокування рахунку й картки, оскільки різні блокування застосовуються у різних ситуаціях. Наприклад, при блокуванні службою безпеки через підозрілі операції — рахунок ніяк не обмежується, лише сама картка ✅ Щодо ситуації, яку ви описали, то якраз рахунок не заблокований, відповідно і списання продовжуються згідно з чинними тарифами.
Також ми завжди пропонуємо альтернативу — відділення не останній і не єдиний варіант у подібних кейсах 😊 Я раджу вашому сину звернутися до нашого відеочату для уточнення деталей та для можливості розблокування або ж для закриття рахунку й отримання коштів (переказом на інший український банк). Ми йдемо назустріч нашим клієнтам і готові до розблокування, за умови надання додаткових пояснень 👌🏻
Shaman написав:Шановна підтримка, а що ви мене в оману вводите? чого мовчите, що перевести на картки інших банків я можу безкоштовно з Zero лише 10 т грн. а далі банк хоче свій 1%. 10 т грн - це ні про що.
тобто як завждм в Сенс спеціалізація з Zero знимай скільки хочеш, з білої стягуй скільки хочеш - але карток має бути дві... або треба знімати-класти гроші...
Статья в справке имеется и легко гуглится. Именно перевод на карты других банков, т.е. толкучка из Сенса, на Вайте не бесплатна (3%, кажется) вообще сразу. В этом плане 10к бесплатных - это преимущество Зеро, а не "ні про що". Для P2P тянучки Вайт лучше, но это очень уж специфическое по нынешним временам быстрого СЭПа применение. Конечно, если в месяц нужно на OLX доставке оплачивать больше 10к, тогда Зеро не очень.
Sense Bank Добре, завтра спробуємо зв'язатися по відеозвязку, подивимося що з цього вийде...Але дивно, ви кажете що рахунок не заблоковано, але в додаток вхід не доступний.Як зв'язатися в такому випадку ?